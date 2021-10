Speváčka Martykánová: Teší ma, keď mi ľudia hovoria, že moju pieseň počuli v rádiu

Kysučanka postúpila do finále pesničkovej súťaže už po druhýkrát.

15. okt 2021 o 10:57 Lenka Drahňáková

Prvýkrát sa finále súťaže zúčastnila v roku 2019 s piesňou Povedzme, že ty a ja. Táto pieseň sa následne v roku 2020 dostala do letnej rotácie mainstreamového Rádia Slovensko.

Michaela tento rok postúpila z konkurencie 236 piesní, pričom ju z dvanástich semifinálových piesní vybrali SMS hlasmi poslucháči Rádia Slovensko. Vo finále sa predstaví s piesňou Poďme sa tešiť.

Článok pokračuje pod video reklamou

Len pred pár mesiacmi úspešne ukončila štúdium na Ostravskej univerzite, v súčasnosti žije aj pracuje v Ostrave. Michaela, ale aj kapela Koma, v ktorej pôsobí, je na Kysuciach dobre známa.

S Miškou sme sa stretli počas športovej akcie, kde spievala. Využili sme príležitosť a rodáčku zo Zborova nad Bystricou sme oslovili, aby nám porozprávala o svojich plánoch, snoch, ale aj o finále Košického zlatého pokladu, ktoré sa bude konať 6. novembra.

V rozhovore sa dozviete Či Michaela získala nové príležitosti vďaka tomu, že jej pieseň hrávali v mainstreamovom rádiu

Čo ju motivuje pokračovať vo svojom úsilí

Prečo nikdy neskúsila veľké komerčné súťaže typu Superstar

Aké sú jej plány do budúcnosti

Finále Košického zlatého pokladu absolvujete po druhýkrát. Tešíte sa?

Veľmi. Atmosféra na finále pred dvoma rokmi bola skvelá a my sme si ju poriadne užili. V Košiciach sme strávili celý víkend a pre mňa to bola naozaj perfektná skúsenosť. Teším sa, že to spolu s kapelou zažijeme zas.

(zdroj: archív M. Martykánovej)

Vaša pieseň Povedzme, že ty a ja bola hraná v Rádiu Slovensko. Aký je to pocit?

Skvelý. Robí mi veľkú radosť, keď ma ľudia oslovia po koncerte alebo len tak na ulici a hovoria, že pieseň počuli v rádiu. Myslím, že tá pieseň si to zaslúži. Je chytľavá, ľudom sa páči a robí im dobrú náladu. A ešte keď na koncertoch vidím, že ľudia si ju so mnou spievajú, je to perfektný pocit.

Pomohlo vám to, že bola vaša pieseň hraná v mainstreamovom rádiu, dostať sa do povedomia širšieho okolia? Získali ste nejaké nové príležitosti a kontakty?