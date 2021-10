Regionálny futbal: Makov lídrom 4. ligy

Čadca bodovala v Žarnovici, Krásno prehralo

11. okt 2021 o 15:21 Adam Dudiak

3. liga

TJ Tatran Krásno nad Kysucou – MŠK Fomat Martin 0:2 (0:1)

Vo vyrovnanom zápase využil Fomat prvú pološancu, prízemný center z pravej strany dokopol do siete Repáň – 0:1. Domáci mali tlak, po štyroch štandardných situáciách nasledovala skrumáž v pokutovom území, no vyrovnať sa nepodarilo. V 37. minúte musel nútene opustiť hraciu plochu Branislav Macura, ktorý doplatil na predzápasové problémy s členkom.

Druhý polčas začal krásnou strelou Hunčíka tesne povedľa žrde, na ktorú by brankár Hažer nemal žiaden nárok. Hostia zvýšili na 2:0 po brejku, keď Lastovicovi nešťastne vypadla jednoduchá strela do brány. V závere sa zranil Gašper, stopku kvôli žltým kartám si bude odpykávať Koleno. Do ďalšieho zápasu Krásno vycestuje v oklieštenej zostave.

Góly: 16. a 65. M. Repáň. R Foltán, 90 divákov

KRÁSNO: P. Lastovica – M. Novotný, L. Ďuratný, D. Hunčík, K. Švancar, M. Milo, M. Gašper (77. M. Podolak), B. Kopásek (60. D. Marčan), K. Koleno, B. Macura (37. M. Rajnoha), M. Jarabica

MFK Žarnovica – FK Čadca 1:1 (1:1)

Hneď na úvod hostia pohrozili šancou Kubaláka, ktorému v poslednej chvíli odskočila lopta. Na druhej strane hostia umne zakombinovali a šli do vedenia – 1:0. O pár minút neskôr mohli hostia po centri Samuhela vyrovnať, ale Kubalák z voleja minul. Dlhú loptu hostí dohrával Krenželák, čo vyústilo do vlastného gólu Žarnovice – 1:1.

Od začiatku druhej časti bolo v aktívnejšom družstve domácich vidieť značnú kvalitu hráčov z Pohronia, ktorí posilnili Žarnovicu.