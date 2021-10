Učiteľka prvákov: Najhoršie je, keď rodič podsunie dieťaťu správnu odpoveď

Prváčikovia majú za sebou prvé týždne v školských laviciach. Nástup do školy je veľkým krokom nielen pre deti, ale aj pre ich rodičov.

12. okt 2021 o 10:28 Lenka Drahňáková

Deti sa musia prispôsobiť školskému režimu, pribúdajú im nové povinnosti v podobe domácich úloh. Rodičia musia najmä zo začiatku na prváčika dohliadať a skĺbiť svoje pracovné povinnosti s potrebami dieťaťa. Navyše sú už dva školské roky poznačené pandémiou a distančným vyučovaním.

Na tému ako sa popasovať a čo najlepšie prežiť proces adaptácie v škole, ale aj o mnohých ďalších problémoch, s ktorými sa stretávajú rodičia prvákov, sme sa porozprávali so skúsenou pedagogičkou Monikou Kubalíkovou zo ZŠ Clementisova v Kysuckom Novom Meste.

Ako pristupovať k prvákom prvé dni po nástupe do školy? Stretávate sa s tým, že by mali deti problém začleniť sa do kolektívu?

Malé deti sú veľmi adaptabilné. Počas mojej pedagogickej praxe som sa u prvákov nestretla s vážnejším problémom začlenenia sa do kolektívu. Milým a hravým prístupom s využitím dramatizácie s maňuškou sa všetky deti vždy veľmi tešia do školy i na svojich nových kamarátov.

Monika Kubalíková a jej prváci. (zdroj: archív M. Kubalíkovej)

Ako prebieha vyučovanie počas prvých dní?

Deti prichádzajú do školy plné radosti, prežívajú pozitívne emócie, túžia sa spoločne hrať, rozprávať sa s pani učiteľkou a novými kamarátmi. Učiteľ musí v triede vytvoriť prostredie, v ktorom sa všetci dobre cítia. Vytvoriť ostrov bezpečia, pokoja, radosti a priateľstva.