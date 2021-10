Aj na Kysuciach sa začne s vakcináciou líšok. Pri prechádzkach buďte opatrní

Vakcinačných návnad proti besnote líšok je dobré sa vyvarovať. Takto ich spoznáte.

12. okt 2021 o 11:33 Nikola Capeková

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR začína už v piatok, 15. októbra, s jesennou vakcináciou líšiek proti besnote.

Ide o orálnu vakcínu, ktorú budú umiestňovať plošne, a to leteckou pokládkou. Spomedzi viacerých okresov sa týka aj okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto. Celkovo budú pokladať takmer 367 780 vakcinačných návnad.

Ak na nejakú z nich narazíte, mali by ste miesto nálezu rýchlo opustiť. Dôležitá je totiž minimalizácia pachovej stopy, ktorá by mohla líšku odradiť.

Vyvarujte sa kontaktu s návnadou

„Pre človeka je vakcinačná návnada pri bežnom zaobchádzaní neškodná. Napriek tomu však prosíme, aby ste sa vakcinačných návnad nedotýkali, nezbierali ich a v čase vakcinácie nevodili do lesa psov," podotýka MPRV.

Ak by sa očkovacia látka dostala do kontaktu so sliznicou alebo čerstvým poranením, vyhľadajte lekárske ošetrenie. „Pri kontakte rúk s očkovacou látkou je potrebné si ruky dôkladne umyť mydlom, prípadne dezinfikovať," upozorňuje.

Ako návnada vyzerá?

Podľa popisu ministerstva ide o zmes, ktorá je naplnená do plastikových toboliek (blistrov) a tie sú obalené návnadovou hmotou. Návnada je čiernohnedej farby, guľatého alebo hranatého tvaru, pevnej konzistencie. Vakcinačné návnady sú v čase aplikácie v zmrazenom stave.

Zdroj: MPRV SR