Dožinková slávnosť v CCS Kamence

V nastupujúcich jesenných dňoch záhrada CSS Kamence ožila vďaka slávnosti, ktorá mala pripomenúť tradíciu dňa dožinkov.

12. okt 2021 o 11:24 CSS Kamence, Kysucké Nové Mesto

Najskôr sme si ju vyzdobili predmetmi vtedajšej potreby ako súdok na kapustu, diežka na mäso, či plachetka s pokoseným senom. K tradičným dobovým predmetom sme pridali aj úrodu, ktorá kedysi zabezpečila prežitie v tomto nehostinnom kysuckom podnebí ako sú zemiaky, kapusta, jabĺčka a orechy . Nesmela chýbať niekoľko ročná slivovica.

(zdroj: archív CSS Kamence Kysucké Nové Mesto)

Procesia dožinkového dňa pokračovala tým, že sme seniorov obliekli do tradičných odevov. Podľa zvykov dožinková družina odovzdala so spevom do rúk gazdinej dary a tá ich za odmenu pozvala na „oldomáš“. Deti zo ZUŠ v Kysuckom Novom Meste spestrili podujatie tanečným vystúpením a spevom v sprievode huslí.

Ceremoniál tradície dožinkového dňa sa sústredil do časti záhrady, ktorá dostala pred časom novú podobu úplnej bezbariérovosti. Významne to oceňujú nie len klienti, ale aj personál, ktorý tak môže jednoduchšie narábať s invalidnými vozíčkami.