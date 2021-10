Milan Gura: Koniec súdu v Čadci? Hovoríme rázne nie

ZMOK podporí protest zamestnancov, pripravuje aj petíciu.

12. okt 2021 o 19:07 Pavol Stolárik

„Máme čakať so založenými rukami? Opäť o nás bez nás. Dnes to bude súd a nemocnica. Čo príde zajtra? Okresná prokuratúra? Okresný úrad? Okresné riaditeľstvo policajného zboru? Myslia si o nás, že sme „pokusní králici“? Stačilo. Nebudeme donekonečna ticho čakať, čo si panstvo v Bratislave opäť zmyslí. Pracovať teóriou pokus - omyl je zlé a nesprávne. My nie sme čísla. Sme Kysučania. Ľudské bytosti. Už nedovolíme, aby doslova orali na našich zohnutých chrbtoch. Chceme vyslať jasný signál, že sme tu a hovoríme rázne nie tomuto nezmyslu,“ rozhorčene sa vyjadril Milan Gura, primátor okresného mesta Čadca.

Reagoval tak na návrh novej súdnej mapy z dielne Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorý počíta so zánikom Okresného súdu v Čadci.