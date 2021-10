Tréner Zborova Vladislav Brisuda: Fanúšikovia nás po posledných zápasoch vytlieskali

Mužstvo sa môže oprieť o góly najlepšieho strelca celej súťaže, ale i ďalších hráčov.

13. okt 2021 o 20:37 Milan Gončár

Futbalisti TJ Snaha Zborov nad Bystricou sa stali jesennými majstrami šiestej futbalovej ligy. O prvenstve rozhodli predovšetkým v druhej časti jesene, keď vyhrali šesť zápasov po sebe. V klube sú s umiestnením spokojní, hoci bodov mohlo byť aj viac. Tréner Vladislav Brisuda v rozhovore prezradil, kde nastal zlom a prečo malo jeho mužstvo taký rozpačitý úvod.

Skúste na úvod zhodnotiť prvú časť súťažného ročníka. Ste spokojný s umiestnením vášho tímu?

- S tabuľkovým postavením po jesennej časti sme určite spokojní, aj keď boli zápasy, ktoré sme nezvládli. Ale globálne hodnotím túto časť súťaže pozitívne a vidieť aj na domácich zápasoch, že sú spokojní aj fanúšikovia. V posledných dueloch chlapcov vytlieskali a to je pre nich najkrajšia odmena.

S akými cieľmi ste vstupovali do súťaže?

- Po všetkých udalostiach, keď sa prakticky osem mesiacov nehralo a netrénovalo, boli pocity zmiešané. Mali sme podobný cieľ ako minulý rok, a to pohybovať sa v tabuľke do piateho miesta a nestratiť kontakt s jej čelom. Úvodných päť kôl bolo ale z našej strany rozpačitých.