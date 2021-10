Dopravné zábrany medzi Rudinkou a Vraním museli rozšíriť, obchádzaniu je koniec

Počas rekonštrukcie dočasného premostenia uzavreli aj cestu medzi Rudinkou a Vraním zábranami. Autá ich však obchádzali.

14. okt 2021 o 16:30 Pavol Stolárik

Pre rekonštrukciu uzavrela Národná diaľničná spoločnosť dočasné premostenie cez rieku Kysuca na Vranie v termíne od 13. októbra do 30. novembra.Okrem uzatvorenia samotných mostov bola uzatvorená aj cesta medzi Rudinkou a Vraním, ktorú nebudú môcť vodiči počas rekonštrukčných prác využívať. Obchádzková trasa miestnej časti Vranie a obce Rudinka bude vedená po ceste 1/11 cez Kysucké Nové Mesto.

Trasu väčšinou využívajú obyvatelia obcí Rudinka, Rudina, Rudinská, Nesluša a Kysuckého Nového Mesta ako dopravné napojenie na cestnú sieť v smere do a zo Žiliny.

Uzávera cesty má zabrániť preplneniu miestnej komunikácie v časti Vranie, kde sú úzke cesty. Dve autá sa neobídu a veľakrát ani autobus nemôže prejsť. Keď sú zápchy na dvojprúdovke, tak všetci majú tenedenciu využiť práve cestu cez Vranie.

Zábrany autá neobídu (zdroj: Martin Polakovič)

Položené zábrany neboli však dostatočné, a vodiči ich obchádzali po krajnici popri zátarasoch, kde neznáma osoba zrezala časť zelene. Na mieste bola prítomná aj polícia,ktorá udelila niekoľko pokút. Na obchádzanie nosníkov zareagoval zhotoviteľ promptne a to tak, že na miesto pridal viac zátaras vrátane priestoru, cez ktorý si dnes vodiči skracovali cestu.

K uzatvoreniu cesty sa vyjadrili aj obyvatelia miestnej časti Vranie. Anna na sociálnej sieti uviedla, že proti prejazdnosti cesty do Rudinky sa búria už dávno.

"Ani sa nečudujem. Skúste si tam bývať a chodiť do Brodná peši popri tých autách čo si tam skracujú cestu do Kysuckého Nového Mesta, lebo sa im nechce čakať. Beriem,že do Rudinky je to fajn skratka, ale prečo majú trpieť občania nejakej dediny len preto, že pre niekoho je to výhodnejšie a jednoduchšie si skracovať cestu? Kľudne sa tam nasťahujte a po roku mi poviete ako sa vám peši chodí do Brodna popri všetkých autách čo vás tam ohrozia, keďže tam nie je chodník," povedala.

