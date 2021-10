Kamionisti chcú opäť jazdiť skratkou cez Kysuce, obce sú zásadne proti

Na pracovnom stretnutí zvolanom na župnom úrade v Žiline opätovne otvorili otázku prejazdu kamiónovej prepravy cez Bystrickú dolinu.

15. okt 2021 o 17:09 Pavol Stolárik

Otázka kamiónovej dopravy cez Bystrickú dolinu sa riešila už mnohokrát. Od otvorenia 14-kilometrového úseku cesty II. triedy II/520 spájajúcej Oravu s Kysucami ubehlo už 13 rokov.

Umožňuje veľmi dôležité prepojenie dvoch susedných regiónov. Nákladné autá dlhšie ako 12 metrov však po tomto úseku prechádzať nesmú.

Článok pokračuje pod video reklamou

Združenie žiada prejazd kamiónov len z Oravy a Kysúc

Nespokojné je hlavne Združenie oravských dopravcov. Žiada zmenu dopravného značenia. Argumentujú, že pri jazde zo Žiliny a z Kysúc musia obchádzať približne 100 kilometrov cez Martin a Dolný Kubín, čo pre viacerých autodopravcov znamená tisíce kilometrov, tisíce litrov paliva a tisíce minút ročne naviac.

Kým trasu cez kysucko-oravskú spojnicu prejdú šoféri za 45 minút, obchádzkou cez Žilinu, Strečno, Kraľovany a Dolný Kubín to trvá 3 hodiny alebo aj dlhšie, ak im do toho vyjdú aj povinné prestávky Združenie oravských autodopravcov žiadalo o umožnenie prejazdu už mnohokrát, zatiaľ nebolo úspešné.

Stretnutie zúčastnených strán na Úrade ŽSK. (zdroj: Pavol Stolárik)

Na pôde župného úradu sa vo štvrtok 14. októbra uskutočnilo rokovanie, týkajúce sa obmedzenia prejazdu tranzitujúcej dopravy medzi Kysucami a Oravou. Stretnutie zvolal poslanec NR SR Milan Kuriak pod záštitou predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej. Na stretnutí, sa spolu zišli všetci dotknutí aktéri územia, a to zástupcovia dopraných inšpektorátov, prezídia policajného zboru, zástupcovia okresných úradov, zástupcovia vlastníkov a správcov ciest, regionálnych prepravcov a ich združení, starostovia a primátori dotknutých katastrálnych území a spracovateľ dopravného značenia.

Neprijateľné pre samosprávy

“ Ak bude po prepojení Kysuce-Orava možný kamiónový prechod, v budúcnosti neustojíme tlak nadnárodných dopravcov „ Ján Podmanický

Združenie dopravcov chce, aby cez spojnicu jazdili len dopravcovia z okresov Námestovo a Čadca. Starosta obce Stará Bystrica Ján Podmanický upozorňuje, že by to bol nebezpečný precedens a povolenie na prejazd by žiadali aj ostatní kamionisti.