Michal Tlelka z Rakovej absolvoval Cestu SNP aj so svojimi žiakmi

Počas púte stretli množstvo ľudí a nadviazali aj nové priateľstvá.

23. okt 2021 o 9:39 Milan Gončár

Mladý pedagóg Michal Tlelka z Rakovej učí už niekoľko rokov na základnej škole v Bratislave. Žiakom vštepuje lásku k prírode, vlasti a na vzdelávanie pozerá aj z iného uhla ako len cez stránky učebníc.

Už dávno sa v jeho hlave rodila myšlienka na zdolanie Cesty hrdinov Slovenského národného povstania (Cesta SNP). Kto ju nepozná, pripomenieme, že ide o turistickú trať vedúcu zo severovýchodu Slovenska až po Devín. Je značená červenou turistickou značkou, má dĺžku 770 kilometrov a je snom mnohých turistov alebo bežcov. Za ako dlho ju človek prejde, je individuálne. Dôležité je množstvo zážitkov, spoznanie krás našej krajiny, získanie nových priateľstiev a nekonečné dobrodružstvo.

Michal zobral na dlhú púť aj niekoľko svojich žiakov, vrátane dievčat. Chcel, aby prežili nezabudnuteľné chvíle plné zážitkov a možno aj ťažších momentov, ktoré deti naučia vážiť si každodenné maličkosti. Pochopiteľne, žiaci neprešli celú trať, ale každý jeden kilometer bol vzácny a zaslúžia si zaň obdiv. Mladý učiteľ nám o zážitkoch ochotne porozprával.

Máte za sebou Cestu SNP. Aké pocity vo vás rezonujú niekoľko týždňov po jej absolvovaní?

Pocity sú rôznorodé. Na jednej strane je skvelé, že som ju prešiel celú. Ale zároveň vo mne vládne smútok za všetkými zážitkami a ľuďmi, s ktorými som šiel a ktorých som stretol. Niečo krásne sa totiž skončilo a človek sa musí vrátiť naspäť do reálneho života.

Dlho ste zvažovali absolvovanie tejto trasy?

Uvažoval som niekoľko rokov. Už pred štyrmi rokmi som myšlienku predostrel rodičom mojich žiakov. Dal som návrh, že v lete 2021 by som chcel vyraziť aj s nimi. Skvelé, že nám to vyšlo.

Ako dlho trvala cesta a koľko kilometrov ste prešli?

Celkovo mám v nohách 770 kilometrov z Dukly na Devín. Dievčatá prešli do Bardejova 75 kilometrov, ďalšia trojica do Kysaku 152 a najdlhšie vydržal Matúš. Najskôr sa mu podarilo prejsť 418 kilometrov. Potom sa k nám ešte pridal v posledný deň a zdolal ďalších dvadsať. Celú cestu sme prešli za 26 dní.

Nie každý by mal odvahu ísť do takéhoto dobrodružstva s deťmi. Nemali ste obavy ako to všetko dopadne?