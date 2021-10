Regionálny futbal: Čadca stále čaká na premiérové víťazstvo

Krutá prehra Skalitého, Masnica výstavným gólom zariadil body Vysokej.

18. okt 2021 o 15:28 Adam Dudiak

3. liga

FK Čadca - TJ Družstevník Liptovská Štiavnica 0:0

Úvodných 30 minút patrilo domácim, hneď v úvode mal veľkú šancu Práznovský, ale z dvoch metrov hlavou netrafil. O pár okamihov šiel po dlhej lopte Krenželák sám na bránu, no zbrklo zakončil. Tlak domácich pokračoval. Práznovský v sérii dvoch šancí neúspešný, s prvou si poradil Mikušiak, druhú z čiary vykopol hosťujúci obranca. Krenželákov strieľaný center následne opečiatkoval brvno. Na konci prvej polovice vystrkovali rožky aj hostia, ale do väčšej šance sa nedostali.

V druhom polčase bola hra vyrovnaná, od 60. do 70. minúty sa viac k zakončeniu tlačili hostia, vypracovali si dobrú možnosť, ktorú Bobok pokryl. V záverečných minútach opäť zapli domáci, šance aktívnej dvojice Krenželák-Práznovský preleteli tesne povedľa brány. Napokon sa po štandartnej situácii Čadca dostala do vedenia, ale postranný rozhodca odmával diskutabilný ofsajd. Tesne pred koncom Tvrdý nastrelil tyčku. Čadcu teší čisté konto, no mrzia nepremenené šance, ktorých bolo skutočne mnoho.

ČK: 88. A. Klačko (2. ŽK). ŽK: Krenželák – Baláž, Hrdina, Bartoš. R Kováč, 50 divákov

ČADCA: D. Bobok - D. Rucek (74. M. Šmahajčík), M. Samuhel (51. R. Putyra), D. Prívara, T. Tlelka, D. Kubalák (79. P. Zubka), M. Špila, T. Pohančeník, T. Dyroff (62. M. Tvrdý), V. Krenželák, R. Práznovský

ŠTIAVNICA: M. Mikušiak - L. Porubän, A. Bartoš, A. Klačko, J. Mihálik (74. P. Hoferica), M. Kohút, R. Baláž, A. Omasta (58. K. Múdry), S. Maslo, J. Hrdina, M. Eliaš (61. Š. Koleň)

TJ Tatran Oravské Veselé - TJ Tatran Krásno nad Kysucou 4:1 (1:1)

Úvodnú šancu mali hostia, keď Macura z ľavej strany netrafil pred Račekom ani konštrukciu brány. Domáci si o minútu na to vypracovali šancu, no zle trafili, takže Lastovica so skrotením lopty nemal problém. V 16. minúte sa Oravské Veselé ujalo vedenia po rohovom kope zakončením Boďu. V 23. minúte hostia po rýchlom prechode do útoku a peknej kombinácii vyrovnali na 1:1 zásluhou Kopáska. Do konca polčasu bola hra vyrovnaná, domáci hrozili najmä zo štandartiek ale väčšie šance si pripraviť ndokázali.