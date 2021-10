Ľudom dochádza trpezlivosť. Spustenie kanalizačnej a vodovodnej siete mešká

21. okt 2021 o 14:16 Lenka Drahňáková

Projekt výstavby kanalizačnej a vodovodnej siete v regióne stredných Kysúc mal byť ukončený už v roku 2020. Prešiel rok a kanalizačná a vodovodná sieť ešte stále nie je skolaudovaná.

Niektorým obyvateľom dochádza trpezlivosť

Obyvateľom stredných Kysúc toto omeškanie spôsobí problémy. Majitelia novostavieb sa nemôžu do nich nasťahovať, lebo nemajú dokončené odvádzanie splaškových vôd. Niektorí sa rozhodli čakať, iní osadiť žumpu.

V článku sa dozviete Aké komplikácie spôsobuje meškanie spustenia kanalizačnej a vodovodnej siete občanom

Či nespokojnosť občanov zaznamenal aj starosta obce Zborov nad Bystricou

Prečo dokončenie kanalizácie a vodovodu mešká

Ako celú tému komentuje spoločnosť SEVAK, a. s.

Jedným z nich je Marek z Oščadnice. Rekonštruuje rodinný dom, ktorý žumpu nemal. „Komunikovali sme s pracovníčkou vodární. Najskôr nám hovorila, že to bude spustené v jeseni minulého roka, potom to malo byť v apríli 2021. Najnovšia informácia, ktorú máme, je jar budúceho roka. Kvôli tomuto sme museli dať osadiť žumpu, pretože tiež už chceme bývať a nevieme, dokedy by sme ešte čakali,“ hovorí Marek.

Povinnosť pripojiť sa

Osadenie žumpy je náklad navyše. „Za žumpu sme zaplatili 700 eur a museli sme ju dať zakopať do zeme. Po spustení kanalizácie nám bude zbytočná, pretože na kanalizáciu sa nesmieme pripájať zo žumpy. Takže nám pribudla ďalšia komplikácia. Žumpu budeme musieť od domu odpojiť a napojiť sa na potrubie, ktoré pôjde priamo od domu do kanalizácie,“ hovorí nespokojný Marek.