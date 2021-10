Špeciálny bonus: Zdolaj Vrchtretinu a vyhraj

V hre je vstup do vodného a saunového sveta.

24. okt 2021 o 8:35 Radoslav Blažek

V spolupráci s obcou Vysoká nad Kysucou sme pre vás pripravili špeciálny bonus výzvy Zdolaj Kysuce, zasadíš strom.

Ak do 30. novembra 2021 zdoláte Vrchtretinu, najvyšší bod obce Vysoká nad Kysucou, zaradíme vás do žrebovania o vstup do vodného a saunového sveta v kúpeľoch Spa Aphrodite Rajecké Teplice.

Vaše fotografie z vrcholu posielajte na emailovú adresu:

radoslav.blazek@petitpress.sk.