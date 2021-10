Divoký západ v Kotešovej, Stará Bystrica remizovala 6:6

Dva góly Práznovského na výhru napokon nestačili.

25. okt 2021 o 11:37 Adam Dudiak

3. liga

MŠK Rimavská Sobota - FK Čadca 4:2 (1:2)

Do zápasu lepšie vstúpili domáci, keď v 6. minúte využili chybnú rozohrávku hostí a zásluhou Tannhausera šli do vedenia – 1:0. Zápas sa odohrával medzi 16-kami, no predvádzaná hra dosahovala len veľmi slabú úroveň. Päť minút pred koncom prvého dejstva vyrovnal po peknej akcii Čadce Práznovský – 1:1. O pár sekúnd neskôr Dyroffa v pokutovom území fauloval Slaniniak, no píšťalka hlavného arbitra pri zákroku hodnom červenej karty záhadne mlčala. Aj napriek spornej situácii sa mužstvu hostí podarilo stav otočiť. V 44. minúte Dyroff bojovne uvoľnil Práznovského, ktorý pridal svoj druhý gól v zápase - 1:2.

V druhom polčase mala z hry viac domáca Rimavská Sobota, aj vďaka rozhodcom, ktorí nechceli hostí pustiť za polovicu. Na bránu Čadce sa valila štandartka za štandartkou. Vyrovnanie na seba nenechalo dlho čakať. Dlhý nákop gólmana a zdatný dribling Juhásza znamenal zmenu skóre na 2:2. Z množstva nebezpečných situácií v okolí hosťujúcej 16-ky plynuli chyby Čadce. Domáci v krátkom časovom slede udreli dvakrát po hlavičkových zakončeniach Langu a Petrána, náskok bol tak hneď dvojgólový. Zápas hrubo ovplyvnili rozhodcovia, ktorí Čadci ukrivdili aj v Žarnovici. Hostia veria, že výborná divácka podpora z jesene ostane a pomôže získať dôležité body v jarnej časti.

Góly: 6. M. Tannhauser, 53. C. Juhász, 68. C. Langa, 72. P. Petrán - 40. a 44. R. Práznovský. ŽK: argic, Petrán, Juhász – Práznovský, Kubalák, Špila. R Holas, 220 divákov

RIMAVSKÁ: J. Slaniniak - C. Langa, M. Juhaniak, T. Fajčík (70. M. Toure), E. Suja, D. Kalmár (85. A. Koós), C. Juhász, M. Vargic, M. Tannhauser, P. Petrán, J. Šulek (88. J. Balog)

ČADCA: D. Bobok - D. Rucek, D. Prívara, T. Tlelka, D. Kubalák (83. M. Tvrdý), M. Špila, T. Pohančeník, T. Dyroff, R. Práznovský (78. Š. Jarabek), M. Šmahajčík, R. Putyra (58. P. Zubka)