Oblohu nad obcou Povina zaplnili zvláštne lietajúce tvory

Šarkany vystúpili do výšin a postarali sa o pestrofarebné divadlo na jasnej jesennej oblohe.

27. okt 2021 o 16:43 Pavol Stolárik

Krásne farby listnatých stromov, meniaci sa šat prírody a príprava zvierat na zimný spánok. To je čaro jesene. Ale jeseň má pre aj pre deti nachystanú plnú náruč zábavy. Gaštanové vojny, lezenie po stromoch, skákanie do kopy popadaného lístia, no najmä šarkany. Tie sa po roku už nedočkavo vrtia v skrini a čakajú, kedy ich deti vytiahnu na lúky a opäť budú tancovať na oblohe v rytme vetra. Hrejivé lúče októbrového slnka využili aj žiaci Základnej školy s materskou školou v Povine.

Obec v spolupráci s pani učiteľkami základnej školy každoročne vytiahnu deti na kopec, kde sa šarkany nielen dotýkajú nebies, ale ozýva sa tam aj veľa smiechu a zábavy.

Na šarkaniádu v Povine sa tešia všetky decká. (zdroj: archív obce Povina)

"Všetci sa snažili toho svojho krásavca dostať na oblohu čo najvyššie. Slniečko sa na nás usmievalo a vetrík s nami spolupracoval. Napriek maličkým neúspechom neúnavne opakovali a zdokonaľovali svoje pokusy o udržanie svojho draka-zverenca vo vzduchu. Kto nemal vlastného šarkana pomáhal ostatným," povedala Martina Zajačková, učiteľka ZŠ Povina.

Deti lietali po kopci ako divé, aby sa šarkan čo najskôr vzniesol do výšky. Keď už letel, museli opatrne popúšťať motúzok, aby si mohlo z výšky pozrieť celé okolie. AJ keď sa niekedy v tej výške šarkany splietli, na dobrej nálade to nikomu neubralo, práve naopak.

„Chcem sa veľmi pekne poďakovať pani učiteľkám za ich ochotu, čas a organizáciu. Veľmi milým gestom je aj výpomoc starších žiakov, ktorí sa o menšie detičky starali, rozväzovali im zamotané šarkany, či držali šarkany vo výške pre dokonalý rozbeh. V tomto roku to boli žiaci ôsmeho ročníka, ste skvelí“, poďakovala starostka obce Alena Dudeková.

Ak šarkan nechcel vzlietnuť, malí piloti sa nevzdávali a nakoniec sa ho predsa podarilo prinútiť letieť pár desiatok metrov. Vtedy sa ústa drobcov rozžiarili vo veľkom úsmeve. Veľa detí odchádzalo z kopca s predsavzatím, že v púšťaní šarkana budú poobede pokračovať aj doma.