Vo Vysokej nad Kysucou vyrastá nová telocvičňa

ZŠ a MŠ E. A. Cernana sa telocvične dočká po dlhých šesťdesiatich rokoch.

28. okt 2021 o 9:13 Lenka Drahňáková

Žiaci doteraz cvičili na chodbách alebo v prípade pekného počasia vonku na školskom dvore. „Na chodbách boli žinenky, rebriny, kladina, koza a žiaci cvičili v takýchto sparťanských podmienkach,“ približuje doterajšiu situáciu v škole starosta obce Vysoká nad Kysucou Anton Varecha.

„Vybudovať telocvičňu v škole bol môj vnútorný cieľ, s ktorým som nastupoval do úradu starostu v roku 2010. Navonok som ho neprezentoval ako svoj volebný cieľ, ale chcel som pre to urobiť všetko. Príprava na to trvala naozaj dlho, ale podarilo sa a sen sa stáva skutočnosťou,“ neskrýva radosť starosta obce.

Ako bude telocvičňa vyzerať?