Situácia na Kysuciach je stále vážna

Kysuce sú podľa Covid automatu čierne a tretia vlna pandémie nie je ešte v okresoch Kysucké Nové Mesto a Čadca ani zďaleka na ústupe.

29. okt 2021 o 15:19 Lenka Drahňáková

Podľa regionálnej hygieničky Xénii Lukáčovej počet pozitívnych prípadov má stále stúpajúci trend. „Úroveň komunitného šírenia je veľmi vysoká, epidémia sa šíri v rodinách, v zariadeniach CSS a v školách,“ potvrdzuje hygienička.

Článok pokračuje pod video reklamou

V Kysuckej nemocnici je hospitalizovaných najviac pacientov v Žilinskom kraji

V nelichotivej štatistike vedie nemocnica v Čadci, ktorá má najviac pacientov s koronavírusom v kraji. Podľa údajov Žilinského samosprávneho kraja z 28. októbra je v čadčianskej nemocnici hospitalizovaných 66 pacientov, z toho 49 je neočkovaných. Podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 13 pacientov. Čadčiansku nemocnicu nasleduje nemocnica v Martine (55 pacientov) a v Žiline (41 pacientov).

VakciZuzka stále v akcii

Zastaviť prudký nárast pozitívnych prípadov pomôže aj očkovanie. S výzvou na očkovanie sa na obyvateľov Kysúc obracia aj regionálna hygienička Xénia Lukáčová: „Týmto vás chcem požiadať, aby ste zvážili možnosť dať sa zaočkovať proti ochoreniu COVID-19. Dôležitosť očkovania spočíva nie len v prevencii vzniku nákazy, ale tiež v miernejšom priebehu tohto ochorenia - chráni pred ťažkým priebehom.“ (Celé znenie výzvy regionálnej hygieničky nájdete na konci článku.)

Zaočkovať sa je stále možné v Kysuckej nemocnici v Čadci. Očkovanie je možné s registráciou aj bez nej počas pracovných dní od 7:30 do 14:40 (prestávka od 12:30 do 13:00).

Mobilná vakcinačná jednotka VakciZuzka bude 3. novembra v obci Podvysoká (kultúrny dom) od 10:00 do 12:00 a v meste Turzovka (požiarna zbrojnica) od 14:00 do 16:00. Očkovať sa bude aj 5. novembra v Čadci (dom kultúry) od 11:00 do 17:00. Očkuje sa jednodávkovou vakcínou Janssen.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok V Kysuckej nemocnici je obsadených najviac covidových lôžok v kraji Čítajte

Výzva na očkovanie od regionálnej hygieničky: Neváhajte a dajte sa zaočkovať proti COVID-19

Vážení občania,

epidemiologická situácia v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto je naďalej mimoriadne vážna, počet prípadov má každý týždeň stúpajúci trend, čo sa prejavuje v týždennom hodnotení epidemiologicky významných indikátorov pri určení trendu vývoja ochorenia COVID-19. Percento zaočkovaných osôb v 42. kalendárnom týždni nad 50 rokov v okrese Čadca je 50,8 % a v okrese Kysucké Nové Mesto je 51,1 %. V prípade, že nedôjde k zmene v hodnotených ukazovateľoch, ostanú okresy naďalej v III. stupni ohrozenia, t. j. v čiernej farbe.

Úroveň komunitného šírenia je naďalej vysoká, epidémie sú zaznamenané v rodinách, v zariadeniach CSS a v školských zariadeniach. Kontroly nad plnením protiepidemických opatrení sú zo strany Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci vykonávané v maximálnom nasadení, cielene, opakovane, zamerané na všetky typy prevádzok (zariadenia spoločného stravovania, fitness, služby, výroba, obchodné domy, ubytovanie a pod.) i v spolupráci s príslušníkmi OO PZ, Mestskej polície, s uplatňovaním sankcií podľa aktuálne platnej legislatívy.

Skúsenosti a medicínske poznatky preukázali, že očkovanie osôb je dôležitým preventívnym nástrojom pre zabránenie vzniku a šírenia ochorenia COVID-19. Týmto Vás chcem požiadať, aby ste zvážili možnosť dať sa zaočkovať proti danému ochoreniu. Dôležitosť očkovania spočíva nie len v prevencii vzniku a šírenia nákazy, ale tiež v miernejšom priebehu tohto ochorenia - chráni pred ťažkým priebehom ochorenia s následnou hospitalizáciou, pred prípadnými zdravotnými komplikáciami po prekonaní ochorenia, v najhoršom prípade až úmrtím.

Očkovanie je dostupné v očkovacích centrách a v súčasnosti prebieha už aj bez registrácie - záujemcovi o očkovanie stačí prísť do vakcinačného centra s preukazom poistenca a občianskym preukazom. Zoznam miest, kde je možnosť dať sa zaočkovať aj bez registrácie je k dispozícii na stránke MZ SR. V platnosti ostáva aj registrácia na očkovanie, prostredníctvom stránky korona.gov.sk, kde dostanete presný termín a čas očkovania, na ktorý sa dostavíte do očkovacieho centra, prípadne máte možnosť využiť očkovanie prostredníctvom výjazdovej vakcinačnej linky Žilinského samosprávneho kraja - VakciZuzka, kde je možnosť dať sa zaočkovať bez nutnosti registrácie. Mobilná VakciZuzka navštevuje miesta s nízkou zaočkovanosťou, očkuje jednodávkovou vakcínou osoby staršie ako 18 rokov. Miesta a časy očkovania touto výjazdovou jednotkou sú k dispozícii na stránke Žilinského samosprávneho kraja.

Nebuďte ľahostajní k sebe a okoliu - chráňte seba a svojich blízkych a dajte sa zaočkovať.

Xénia Lukáčová

regionálna hygienička

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci