Kysuckým podnikateľom v gastre došla trpezlivosť. „Nariadenia ničia naše živobytie.“

Podnikatelia v gastro sektore nechápu, prečo pre nich vláda vopred nepripravila opatrenia pomoci v tretej vlne. Prevádzkam v čiernych okresoch by nateraz nepomohlo ani to, ak by mohli otvoriť pre zaočkovaných, je ich príliš málo.

30. okt 2021 o 12:03 Pavol Stolárik

