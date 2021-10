Jozef Grapa o reforme nemocníc: Bude strašné, ak nám zrušia ďalšie oddelenie

V kraji diskutovali o reforme nemocníc. Cieľom je dosiahnuť kvalitnú a dostupnú zdravotnícku starostlivosť pre každého pacienta. Grapa pritom načrtol prípadné problémy.

31. okt 2021 o 10:40 Nikola Capeková

Vláda schválila reformu nemocníc, ktorá by mala určiť ich postavenie aj úlohy a rozdeliť ich do piatich úrovní, do komunitnej, regionálnej, komplexnej, koncovej a národnej. Zmeny by mali platiť od roku 2024.

Nemocnice by tak mali pacientom poskytovať odbornejšiu a špecializovanejšiu starostlivosť, zariadenia tak ale v budúcnosti nemusia poskytovať služby a možnosti, ktorými disponovali doteraz.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Kysuckým podnikateľom v gastre došla trpezlivosť. „Nariadenia ničia naše živobytie.“ Čítajte

Stav nemocníc a potrebné dáta ministerstvo analyzuje, avšak dôležitý je aj hlas samotných regiónov. Problematike nemocníc sa venovali i poslanci Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) na mimoriadnom zasadnutí zastupiteľstva.

„Pripravujeme vlastnú koncepciu rozvoja zdravotnej starostlivosti v Žilinskom kraji, v ktorej prinášame skutočné zohľadnenie potrieb regiónu, jeho špecifických geografických podmienok, infraštruktúry i štandardov zdravotníckych zariadení. Už od roku 2018 robíme dokonca program na stabilizáciu zdravotníckeho personálu. Ministerstvo zdravotníctva nám v tom musí byť partnerom,“ povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

AJ TOTO SA DOZVIETE: Prečo sa Jozef Grapa obáva o stav lekárov

Ako by mali vyzerať jednotlivé úrovne nemocníc

O akých dosahoch reformy hovoril Grapa v súvislosti s Kysuckou nemocnicou

Chcú dosiahnuť komplexnú, kvalitnú a dostupnú zdravotnícku starostlivosť pre každého pacienta, v čom by mala byť nápomocná spomínaná reforma. Na zastupiteľstve predstavili východiská Krajskej zdravotníckej koncepcie ŽSK.