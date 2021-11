Návrat kráľa a divadlo snov. V Makove sa bavia futbalom

Mužstvo sa v lete výrazne obmenilo, no výsledky svedčia, že aj posilnilo. Makov je lídrom štvrtej ligy.

4. nov 2021 o 19:45 Adam Dudiak

Spomeňme si na rok 2015, keď Makov sedel na tróne kysuckého futbalu. Pamätáme si úspešnú sezónu 2014/15, keď celok skončil v 3. lige na tretej priečke za Tepličkou nad Váhom a Martinom. V roku 2017 sa trénerovi Gábrišovi nepodarilo zvrátiť daromnú jesennú časť a na jar jeho mužstvo zostúpilo.

Posledné štyri sezóny sa klubu spod Javorníckej hornatiny darí udržať v top päťke štvrtej najvyššej slovenskej súťaže. Deväť víťazstiev a 29 bodov znamená po trinástich zápasoch prvú priečku. Črtá sa návrat kráľa? Môžeme sa znovu tešiť na starý dobrý Makov?

„Verím, že áno. Pred svojím príchodom som nemal presné ciele, prišiel som sem so zámerom hrať pekný futbal a vytvoriť dobre trénované mužstvo. Postupnými krokmi sa môžeme vrátiť tam, kam patríme. Jeseň hodnotím vysoko pozitívne, bol to dobrý polrok a neviem sa dočkať ďalšej práce,“otvoril tému Ján Hözl, od leta hrajúci tréner Makova.

Nečakalo ho nič jednoduché. Predsezónne problémy sa kopili, bolo treba zaplátať diery na chýbajúcich postoch a letné posily znamenali veľký otáznik. Skúseného Planetu, Hubočana a Janitu dopĺňalo mladícke trio z Čadce – Opial, Kán, Mačinek. Všetci dorazili o päť minút dvanásť, nováčikovia vhodení do vody, kde jednoducho museli začať plávať.

No rýchlo zložené súčiastky do seba zapadli. Majestátna kombinácia Planetu a Janitu, ktorí zapasovali k Zimkovi, Hubočan s Opialom najvyťaženejšími hráčmi. Nový muž na trénerskom poste preukázal, že dôvera vedenia je v správnych rukách.

Teraz už vyriešené komplikácie komentoval s úsmevom: „Káder v prestavbe, chýbali nám hráči. Za krátku dobu sme museli doplniť odchody. V lete nebol odohraný ani jeden spoločný prípravný zápas, čas na preverenie nezostával. Matúša a Rasťa poznám dlhé roky, viem o ich kvalitách. Ostatných nie, no nesklamali. Som spokojný s každým príchodom. Niektorí dostali minút viac, iní menej. Dúfam, že lavička bude naďalej tlačiť a vytvárať zdravú konkurenciu.“

Kysucké mužstvá ovládli 4. ligu Sever Najlepšia defenzíva v Kysuci, 18-gólové duo Makova a skúsené mužstvo Staškova, dopĺňané sebavedomou Turzovkou s výnimočným Šmahajčíkom. Tohtoročnú štvrtú ligu hrajú kysucké tímy a tie ostatné. Rovnaké ambície, nabitá špica tabuľky a minimálne bodové rozdiely. Prvý Makov, stíhaný tretím Staškovom a štvrtým Kysuckým Novým Mestom. Keď situáciu pomenujeme pravým menom, všetko nasvedčuje skutočnosti, že nás v jarnej časti čaká medzi Kysučanmi bitka o postup ako z Tolkienovej knihy. Umiestnenie kysuckých tímov v 4. lige Sever 1. ŠK Javorník Makov, 2. OŠK Bešeňová, 3. FK Slávia Staškov, 4. MŠK Kysucké Nové Mesto, 5. OŠK Baník Stráňavy, 6. OFK Teplička nad Váhom, 7. ŠK Olympia Bobrov, 8. OŠK Rosina, 9. ŠK Tvrdošín, 10. FK Slovan Žabokreky, 11. FK Tatran Turzovka, 12. TJ Družstevník Belá-Dulice, 13. ŠK Dynamo Diviaky, 14. ŠK Závažná Poruba.

Planeta nahradil Pečovského, skvostná dvojica na hrote

V lete sa mužstvo výrazne obmenilo, no výsledky svedčia o tom, že aj posilnilo. „Noví chalani sú veľkým prínosom. Síce odišiel Viktor Pečovský, ktorý by nám výrazne pomohol, no Rasťo Planeta ho výborne nahradil,“ uznal kvalitu útočník Pavol Zimka.