Bez športovcov aj divákov. V Čadci otvorili tartanový atletický ovál

Mala to byť veľká slávnosť s prítomnými deťmi a športovcami. Čadca je čiernym okresom, hygiena slávnostné otvorenie nepovolila.

5. nov 2021 o 17:29 Pavol Stolárik

Streda 3. november sa v Čadci niesla v slávnostnom a športovom duchu. Po 55 rokoch od otvorenia škvarovej atletickej dráhy na čadčianskom štadióne sa športovcom splnil sen.

Dočkali sa moderného tartanového atletického oválu, ktorý má ideálny polomer zákrut 36,5 metra a je preferovaný aj zo strany Medzinárodnej atletickej federácie.

Na atletickom ovále sú okrem bežeckej dráhy aj sektory pre vrh guľou, hod diskom, oštepom aj kladivom. Samozrejmosťou sú miesta vytvorené pre skok do diaľky, o žrdi, do výšky či vodná priekopa.

“ Tento tartan v Čadci je pre vás, pre všetkých Kysučanov. Túto novú dráhu si strážte, aby vám dlho vydržala. „ generál Ivan Čierny

Do opravy sa investovalo takmer 600-tisíc eur, 205-tisíc zaplatil atletický zväz, zvyšok mesto Čadca. Mala to byť veľká slávnosť s prítomnými deťmi a športovcami, no keďže je Čadca čiernym okresom, hygiena slávnostné otvorenie nepovolila.

Len pre pár pozvaných

Otvorenia sa tak zúčastnila len hŕstka pozvaných hostí. Nechýbal bývalý popredný atlét, majster športu, zaslúžilý tréner v atletike, dlhoročný funkcionár v armádnom športe, olympijskom hnutí, atletike i vodnom slalome, v súčasnosti predseda Združenia olympijských klubov SR a čestný člen Slovenského olympijského výboru Ivan Čierny, prezident Slovenského atletického zväzu Peter Korčok, predseda Olympijského klubu Kysuce Jaroslav Klus a členovia regionálnych atletických klubov.

Na otvorení sa prítomnej hŕstke hostí prihovoril primátor mesta Milan Gura, ktorý uviedol, že bez vzájomnej spolupráce by toto dielo vzniknúť nemohlo.

„Berte to ako poďakovanie všetkým z vás, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom priložili ruku k dielu. Aj keď sa stretávame v tomto netradičnom čase. Predstavovali sme si, že ovál budeme otvárať slávnostne, nie v takomto malom počte. Tento atletický štadión si zaslúži, aby tu boli preteky pri otvorení, no budeme s tým musieť počkať, kým sa pandemická situácia neupraví. Obnovením športového vybavenia a plôch pre rôzne druhy športov sa pre užívateľov skvalitnili podmienky pre tréningové aktivity a zlepšovanie výsledkov. Našou úlohou bude teraz, aby sme si toto dielo chránili. Vybudujeme oplotenie a nad dodržiavaním poriadku bude bdieť kamerový systém spolu s nočnými aj dennými strážnikmi,“ povedal primátor Čadce.

Atletika stále žije