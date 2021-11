V Krásne nad Kysucou opravujú vozovku, počítajte so zdržaním

Doprava bude obmedzená počas dvoch víkendov.

6. nov 2021 o 17:21 Pavol Stolárik

Mohlo by vás zaujať

Mohlo by vás zaujať Z ošumelej budovy zbrojnice v Starej Bystrici vyrástol architektonický skvost Čítajte

Národná diaľničná spoločnosť(NDS) upozorňuje motoristickú verejnosť na obnovu vozovky na ceste I/11 v Krásne nad Kysucou.

"Uvedomujeme si vyťaženosť dopravného ťahu - práce realizujeme výhradne v noci a počas víkendov, aby nedochádzalo k vzniku kongescií," uviedla Národná diaľničná spoločnosť.

Článok pokračuje pod video reklamou

Obmedzenie sa týka obdobia od 5. novembra 2021 (piatok) od 20.00 hod. do 8. novembra 2021 (pondelok) do 3.00 hodiny rannej a od 12. novembra 2021 (piatok) od 20.00 hod. do 15. novembra 2021 (pondelok) do 3.00 hod.

Doprava bude vedená popri pracovisku striedavo v jednom pruhu a riadená svetelnou signalizáciou.

Prečítajte si