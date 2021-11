TECH rubrika: Notebook do každej rodiny

Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu so šírením koronavírusu a súvisiacim dištančným vyučovaním prinášame pre vás dvojicu notebookov.

7. nov 2021 o 20:13

Notebook HP-probook 6570b

Notebook HP ProBook 6570b môžeme kľudne označiť za všestranného profesionála. Je určený na každodennú prácu. Notebook bol vyrábaný pre náročných podnikateľov a manažérov. Podnikatelia a manažéri vždy vyžadujú robustné a zároveň výkonné riešenia pre ich mobilné pracovné kancelárie – notebooky.

Notebook je vybavený silným procesorom Intel Core i3, úložiskom 320GB a pamäťou RAM 4GB. Notebook má 15,6“ HD+ displej s rozlíšením 1600x900px a aj numerickú klávesnicu.

Pre dištančné vyučovanie je dôležitá webkamera a mikrofón a celé telo notebooku je kovové, takže je odolnejší aj voči prípadným otrasom. Notebook má nainštalovaný aktuálny operačný systém Windows 10 Pro.

Cena notebooku je veľmi priaznivá 269,- EUR s DPH.

Odporúčame ho používateľom, ktorí chcú kvalitný notebook určený na bežnú každodennú prácu.

Notebook Fujitsu-lifebook-U745

Druhý notebook je menší so 14“ displejom s rozlíšením HD+, za to je ešte výkonnejší. Pochádza z dielne Japonského výrobcu Fujitsu. Je to model Fujitsu U745. Veľmi silný procesor Intel Core i7-5600U, operačná pamäť 8GB a veľmi rýchle úložisko SSD s kapacitou 256GB vám zaručí potrebný výkon a rýchlosť aj pri náročnejších operáciách. Taktiež má kovové telo a keďže je to ultrabook, tak je aj veľmi tenký a ľahký.

Nainštalovaný operačný systém Windows 10 Pro Vám zabezpečí všetky aktuálne funkcie v online svete.

Cena notebooku s 2-ročnou klávesnicou je 397 EUR.

Oba notebooky je možné pripojiť aj na externý monitor a tak si môžete spolu s bezdrôtovou klávesnicou a myšou doma vytvoriť plnohodnotnú kanceláriu. Monitory sú k dispozícii v cene už od 73 EUR a klávesnice s myšou už od 9,90 EUR.

Oba notebooky sú repasované s 2-ročnou zárukou. Záruku na týchto notebookoch je možné dokonca predĺžiť až na 5 rokov.

Predajňa FreshIT sa nachádza v supermarkete COOP Jednota Tempo v centre mesta hneď oproti pokladniam supermarketu. Otvorené máme v pondelok až piatok od 8:30 do 18:00 hod. a v sobotu od 9:00 do 15:00 hod.

Pre bližšie informácie volajte 041 4332610, alebo napíšte na e-mai obchod@freshit.sk, prípadne kliknite na internetovú stránku www.freshit.sk.