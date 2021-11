Pre opravu premostenia vo Vraní denne kolabuje doprava

Peklo na ceste I/11 tak skoro nezmizne. Rekonštrukciou prejde ďalší most, stavať sa bude privádzač.

8. nov 2021 o 9:51 Pavol Stolárik

Rekonštrukcia mosta vo Vraní ukázala, aké vážne je to s dopravou na Kysuciach. Nekonečné zápchy a časté dopravné nehody sú stále na každodennom poriadku.

Úsekom prejde denne takmer tridsaťtisíc áut, z toho asi päťtisíc kamiónov, tranzitujúcich z Poľska a Českej republiky.

Obchádzkové trasy neexistujú. Ak by sa vodiči chceli vyhnúť kolónam, museli by prejsť naviac desiatky kilometrov cez Starú Bystricu alebo Veľké Rovné.

Obdobie, kedy by sa cesta mohla sprejazdniť, je v nedohľadne. Vodičov ešte čaká rekonštrukcia mosta v Radoli a výstavba diaľničného privádzača. Obe by mali začať na jar budúceho roka.

Pomôžu vlaky?

Tisícky ľudí dnes cestujú autom, pričom rovno vedľa kolón vedie železničná trať. Vlaky by boli schopné odviezť veľkú časť ľudí, ktorí dnes stoja v zápchach.

V súčasnosti chodia vlaky v rannej a popoludňajšej špičke iba raz za hodinu s jediným zahusťujúcim párom vlakov počas pracovných dní, čo je nepostačujúce. Kapacita tejto trate však postačuje na to, aby po nej jazdilo viac vlakov.

Len k jednému zo zamestnávateľov v regióne, konkrétne k firme Schaeffler, dochádzajú do rannej zmeny stovky ľudí, ktorí nemajú k dispozícii železničnú dopravu. Vlaky im idú tak, že z nich nestíhajú na ranné zmeny, a preto idú radšej autom, ktorým sa popoludní aj vracajú domov. Je to alarmujúce, pretože ide o stovky áut.

Už pred niekoľkými mesiacmi prebehli na ministerstve dopravy rokovania, ako riešiť ťažkú dopravnú situáciu pri rekonštrukcii radoľského mosta a stavbe diaľničného privádzača v Kysuckom Novom Meste.

Podľa slov poradcu ministra dopravy pre región Kysuce Jozefa Mozola, jediným logickým riešením, ktoré sa v tomto regióne ponuka, je skúsiť ľudí motivovať využívať vlakovú dopravu.

„Verím, že je naozaj kvalitná a ľudia sa jej prostredníctvom vedia veľmi rýchlo presúvať. To je možnosť, ktorú by sme nejakým spôsobom chceli urobiť. Na rokovaniach sme sa zhodli na jednej myšlienke. V Krásne nad Kysucou by sme na vlakovej stanici vytvorili taký dočasný terminál alebo prestupný bod, kde by sa vybudovalo záchytné parkovisko pre osobné motorové vozidlá alebo parkovisko, kde by človek zaparkoval a nasadol na vlak. Na záchytné parkovisko by ľudí z Bystrickej doliny aj z Oščadnice zvážali autobusy priamo k vlaku,“ hovorí Mozol o základnom koncepte, ako nahradiť prepravu osobnými automobilmi.

Pridané spoje a zjednotené grafikony

Na vlakovú prepravu však treba naviazať aj grafikon prímestskej a mestskej autobusovej dopravy, aby to všetko fungovalo ako jeden celok a aby ľudia nemuseli čakať na prípoj.