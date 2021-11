Vo veku 86 rokov zomrel akademický maliar a kysucký rodák Miroslav Cipár

K úmrtiu jedného z najvšestrannejších slovenských výtvarníkov sa vyjadrila aj prezidentka SR Zuzana Čaputová.

9. nov 2021 o 9:03 Pavol Stolárik, TASR

Vo veku 86 rokov zomrel v pondelok večer akademický maliar, grafik, ilustrátor a slovenský umelec Miroslav Cipár.

Informoval o tom jeho syn Vladimír Cipár. Miroslav Cipár bol vážený umelec, maliar, grafik, sochár, dizajnér, ilustrátor, rodák z Vysokej nad Kysucou-Semeteša, kde sa narodil 8. januára 1935.



Je pokladaný za jedného z najvšestrannejších slovenských výtvarníkov. Za ilustrátorsku tvorbu získal Cipár množstvo domácich i zahraničných ocenení.

Jeho bohaté portfólio tvoria maľby, sochy, grafiky, vytvoril aj mnohé známe logá. Nepochybne najpopulárnejšie sú však jeho ilustrácie, za ktoré získal viacero významných ocenení.

V roku 2015 bolo akademickému maliarovi Miroslavovi Cipárovi udelené za výnimočné celoživotné výtvarné dielo ocenenie Osobnosť Kysúc.

Meno Miroslava Cipára poznajú celé generácie detí vďaka jeho nadčasovým ilustráciám – spomenúť možno napríklad Hrdinský zápisník od Kláry Jarunkovej.

Miroslav Cipár sa do Nežnej revolúcie aktívne zapojil a po roku 1989 pomáhal budovať demokraciu. Po vzniku VPN sa stal súčasťou jeho koordinačného centra, no do politiky ísť netúžil.

Ilustrátor Miroslav Cipár počas vernisáže v Literárnom múzeu Slovenskej národnej knižnice v Martine. Rok 2019. (zdroj: TASR)

K úmrtiu známeho výtvarníka sa vyjadrila na sociálnej sieti aj prezidentka Slovenskej republiky Zuznana Čaputová.

"Ako deti sme listovali v kníhach, ktoré ilustroval. Ako dospelí sme každý deň prežili vo svete, ktorý nám označil. Jeho jedinečné ilustrácie nás najskôr ako deti dostali do sveta rozprávok a dunajských povestí. Vďaka originálnym logám Miroslava Cipára sme neskôr aj letmým pohľadom vedeli, či čítame knihu z vydavateľstva Mladé letá alebo od Slovenského spisovateľa. Už zďaleka vieme rozoznať Slovenskú národnú galériu a pri pohľade na logo Bratislavských hudobných slávností počujeme tóny otváracieho koncertu. Hravosť Miroslava Cipára ostáva živá všade okolo nás aj po jeho smrti. Aj vďaka jeho odvahe a túžbe po slobode, ktorú prejavil počas Nežnej revolúcie," uviedla Čaputová.