Tatran zaostal za očakávaniami. Stačilo premeniť polovicu vyložených šancí, tvrdí Berešík

Kým nižšie sledujeme postupové dostihy, v tretej lige na Kysučanov máva vyhadzov. Veliteľ Tatranu si riziko nepripúšťa.

9. nov 2021 o 9:31 Adam Dudiak

Šance, šance a šance, gólov málo. Zranenia nesú vynútenú rotáciu. Hráči utekajú do škôl a na nočné. Kopa strastí protirečí novo-sezónnym úmyslom.

Nižšie sledujeme postupové dostihy, v tretej lige na Kysučanov máva vyhadzov.

Temný koniec pohlcuje najmä Čadcu, no ani v Krásne nie je 12. priečka žiadnou slávou. Minuloročný záblesk v podobe siedmeho miesta chvatom pominul, postupové ambície skúsenej gardy vystriedal nervydrásajúci mihot v úzadí.

Ciele sa realite ani zďaleka nepodobajú

Predsezónny zámer klubu jasný – napodobniť pozíciu minulého roka a pobiť sa o postupovú priečku, ktorá by garantovala účasť v 3. lige aj po možnej reorganizácii. Úvod sprevádzaný kľúčovými zraneniami Maslíka a Gábora, prvých päť kôl chýbal Macura. Ťažkosti so skladaním zostavy a rotácia postov. Jesenná spokojnosť na trénerskej lavičke nepanuje, veď predsa, ciele sa danosti nepodobajú ani zďaleka.

Kouč Ľuboš Berešík si myslí, že stačilo premeniť len polovicu vyložených šancí: „Poviem príklad. Proti Bánovej sme v 80. minúte za stavu 0:0 šli sami na brankára, súper v 90. rozhodol. Platilo nedáš – dostaneš, viaceré zápasy sa lámali na konci. Takmer vždy niekto vypadol, ani raz sme neboli kompletní. Chýba strelec, ktorý by dal viac gólov. Vonku to herne z našej strany nebolo zlé, doplácali sme práve na zahodené gólovky. To je podstatný rozdiel oproti vlaňajšku. To, čo sme predtým premenili, sa teraz nepodarilo. Body sa navyše strácali aj doma, súper šancu využil, my nie.“