Kapitán FK Čadca: Pozitíva sa hľadajú ťažko

Ťažko sa mi hodnotí, keď sme v tabuľke na poslednom mieste. Vôbec ma tento fakt neteší, hovorí Tomáš Tlelka.

Niekedy cíti bezradnosť, ale potom si uvedomí, že futbal ho stále baví. Do každého zápasu ide naplno a s jasným cieľom – vyhrať. Kapitán FK Čadca Tomáš Tlelka je skutočným srdciarom.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Tatran zaostal za očakávaniami. Stačilo premeniť polovicu vyložených šancí, tvrdí Berešík Čítajte

Aj v najťažších časoch drží zástavu hore a snaží sa pomôcť tímu i mladším spoluhráčom. Okrem toho, spolu s Petrom Zubkom, vedie tréningový proces.

Článok pokračuje pod video reklamou

Skúsený futbalista verí, že v jarnej časti sa karta obráti a FK Čadca pôjde v tabuľke vyššie.

Aj toto sa dozviete Či sa v hre a výkonoch Čadce dajú nájsť nejaké pozitíva

Či sa skúsený kapitán necítil na ihrisku frustrovane a bezradne

Ako motivoval mladších spoluhráčov, keď sa tímu nedarilo

Čo dáva tretia liga mladým chlapcom

Aké plány má Čadca do zimnej prestávky a jarnej odvety

Či kapitán má motiváciu zostať pri tíme aj po slabých jesenných výkonoch

Skúste na úvod zhodnotiť jesennú časť z pohľadu kapitána...

Ťažko sa mi hodnotí, keď sme v tabuľke na poslednom mieste. Vôbec ma tento fakt neteší. Osobne si myslím, že sme mohli mať desať až dvanásť bodov. Niekoľko zápasov sme mali dobre rozohraných a nedotiahli sme ich do víťazného konca. Najviac ma mrzia domáce remízy s Liptovským Hrádkom, Liptovskou Štiavnicou a s Krásnom nad Kysucou. Taktiež prehry s Martinom a Dolným Kubínom. Sú to tímy z čela tabuľky a my sme s nimi hrali viac ako vyrovnané partie.

Nevyhrali ste ani jeden zápas. Dajú sa vôbec nájsť nejaké pozitíva?