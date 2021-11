Covid automat: Žolík? Čierne Kysuce potrebujú zaočkovať tisíce ľudí

Oba kysucké okresy sú v čiernej farbe.

"Obyvatelia môžu týmto spôsobom pomôcť celému mestu a okresu predísť ďalšiemu obmedzovaniu fungovania prevádzok, usporadúvania podujatí aj pohybu osôb. Vďaka zaočkovanosti v skupine nad 50 rokov by sme mohli byť v bordovej farbe,“ vraví hovorca mesta Čadca Marián Kráľ.

Vysvetľuje tak možnosť využitia žolíka v Covid automate. Divokú kartu využili viaceré okresy na Slovensku, v ktorých miera zaočkovanosti ľudí nad 50 rokov presiahla 65-percentnú hranicu.

V článku nájdete Mieru zaočkovanosti v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto

Mieru zaočkovanosti na Kysuciach nad 50 rokov

Kysuce však nemôžu na divokú kartu v podobe vysokej vakcinácie starších ani len pomyslieť.

V okrese Čadca potrebujú pre dosiahnutie 65-percentnej hranice nad 50 rokov podať očkovaciu látku 4128 ľuďom nad 50 rokov, v Kysuckom Novom Meste je potrebné zaočkovať 1561 ľudí.

Ak by okresy spĺňali zaočkovanosť v danej vekovej kategórii nad 65 percent, polepšili by si na Covid automate o stupeň. Vyhli by sa tak najprísnejším opatreniam, ktoré v čiernych okresoch platia aj pre plne očkovaných ľudí.