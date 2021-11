V Oščadnici sa uskutočnil druhý ročník Extrém maratónu

Továreň na výhľady, vánok nasiaknutý horským čajom a vôňa čerstvého vzduchu.

Príroda Kysuckých Beskýd je plná emócií a núka famózny zážitok, sobota 13. novembra nebola výnimkou.

Malebná dedinka pod Veľkou Račou hostila fanatikov horského behu z celého Slovenska, aby v lahodnom jesennom počasí zdolali 42 kilometrov dlhú trať kráľovskej disciplíny.

Článok pokračuje pod video reklamou

Účasť z končín celého Slovenska

„V roku 2020 počas leta korona trošku ustúpila, no pretekov bolo stále málo. S ďalšími nadšencami behu sme si povedali, že by bolo dobré spoločne sa stretnúť a nesúťažne odbehnúť maratónsku trať. Viackrát som v Oščadnici prebehol kopce a hory, ktoré tvoria mapu trasy, no nikdy nie súvisle. Keď som všetko naplánoval, trať merala 42 kilometrov. Vtedy sa vynorila myšlienka horského Extrém maratónu v Oščadnici,“ objasnil zrod hlavný usporiadateľ Marek Dudiak.

Továreň na výhľady, vánok nasiaknutý horským čajom a vôňa čerstvého vzduchu. Príroda Kysuckých Beskýd je plná emócií a núka famózny zážitok, sobota 13. novembra nebola výnimkou. Účasť bežcov z končín celej krajiny - od Bratislavy, cez Zvolen až po Liptovský Mikuláš.

„Pred troma týždňami som zverejnil propozície pretekov na bežeckých stránkach a len s malou dušičkou očakával 5, maximálne 10 prihlásených bežcov. Predsa len, bežať kráľovskú disciplínu, navyše v kopcoch, nie je pre každého. No ľudia pribúdali každý deň. To, že nás napokon pri kaštieli vyštartovalo 20, ma len utvrdilo, že myšlienka založiť takýto druh maratónu mala zmysel,“ úsmevne zhodnotil čoskoro 45-ročný bežec-horlivec.

Čítajte aj

Čítajte aj FOTO: Pozrite sa, ako stavali lávku na Trojmedzí Čítajte

Víťazom nikto alebo každý

Extrém maratón má za sebou úspešný druhý ročník a jeho absolventi nešetrili chválami. Avšak finiš na námestí Martina Bernáta nemal víťaza.

„Keď som sa dnes rozprával s jednotlivými bežcami, boli nadšení najmä z prírody, akú tu máme. Pri otázke, či preteky ponechať vo forme zážitkového behu, sme sa vyslovene zhodli. V najbližších rokoch bude najlepšie nerobiť z toho súťaž.