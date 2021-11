Do Čadce opäť zavíta vlak, ktorý má odradiť deti od drog

Je to vlak, kde žiaci základných a stredných škôl, ale aj ich rodičia môžu na vlastné oči vidieť, čo droga dokáže urobiť s ľudským životom.

Európsky týždeň boja proti drogám pripadá každoročne na tretí novembrový týždeň. Cieľom každoročných aktivít je zdôrazniť význam prevencie v boji proti zneužívaniu drog a zároveň zvýšiť povedomie o legálnych aj nelegálnych drogách. Ľudia, ktorí trpia poruchami spojenými s užívaním drog, majú ťažkosti v práci a vo vzťahoch s rodinou a priateľmi.

Niekoľko štúdií poukazuje na úzke prepojenie medzi nezákonným užívaním drog, zločinom a násilím. Svetová zdravotnícka organizácia uvádza, že v roku 2019 viac ako 180-tisíc úmrtí súviselo priamo s poruchami spojenými s užívaním drog a približne 269 miliónov ľudí (približne 5,5 % svetovej populácie vo veku 15 – 64 rokov) užívalo drogy v predchádzajúcom roku.

Mesto Čadca v spolupráci s Mestskou políciou Čadca pripravilo pre základné školy ako aj verejnosť v našom meste opäť po dvoch rokoch zážitkovú aktivitu, protidrogový vlak.

Vtiahne deti priamo na nebezpečné miesta

"Vlak opäť príde do nášho mesta. Revolution train interaktívnym spôsobom zoznamuje predovšetkým deti a mladých ľudí s nebezpečnou realitou drog. Musíme si uvedomiť, že droga je pliaga, ktorá zmarí aj najzdatnejšieho človeka. A práve preto začalo mesto Čadca boj proti drogám aj pomocou protidrogového vlaku,“ vyjadril sa primátor mesta Čadca Milan Gura.

V šiestich vagónoch sú pripravené nebezpečné miesta, napríklad autohavária, bar, stará továreň či ordinácia. Vo všetkých priestoroch sú pripravené simulácie, ktoré nadväzujú na filmový príbeh. Deti sedia v kinosále a sledujú film. Ten skončí, plátno sa zodvihne a to, čo videli vo filme, sa zrazu objaví pred nimi. Lektor ich vyzve - poďte a vstúpime do toho prostredia. A robí s nimi interakciu. Celý príbeh trvá 90 minút.

Cieľovou skupinou mládež od 12 do 17 rokov

"Tento jedinečný projekt prevencie drog zahŕňa všetky ľudské zmysly. Je to inovatívny nástroj, ktorý je súčasťou systému prevencie rizikového správania. Hlavnými cieľovými skupinami sú deti a mládež vo veku od 12 do 17 rokov. Deti môžu bezpečne navštíviť miesta alebo situácie, s ktorými sa bežne stretávajú. Výsledkom je, že mladí ľudia opúšťajú vlak, pretože vedia, že návykové látky môžu nezvratne poškodiť ich životy a že za ich život sú zodpovedné iba oni," uviedla Marcela Voreková z oddelenia prevencie kriminality Mestskej polície v Čadci.

Protidrogový vlak príde v pondelok 22. novembra a je vyhradený len pre základné školy v Čadci a bude prebiehať za prísnych hygienických opatrení.

"Od 15:30 hod. sa môžu na prehliadku objednať aj občania nášho mesta so svojími deťmi, ktoré sú staršie ako 12 rokov. V prípade záujmu si môžte aj obhliadku rezervovať na telefónnom čísle +421 908 499 210. Program vo vlaku je len začiatok komplexného programu protidrogovej prevencie v našom meste," povedala Voreková.

Deti začínajú fajčiť v trinástich

Náčelník Mestskej polície v Čadci František Linet podotkol, že protidrogový vlak je novým inovatívnym projektom, ktorý mladých ľudí skutočne zaujme.

„Pridanou hodnotou sú dáta, ktoré dva mesiace po návšteve základných a stredných škôl vo vlaku dostaneme. Podľa minuloročných dát sa zúčastnilo na prieskume 564 detí vo veku od 13 do 16 rokov. Až 72 percent uviedlo, že vie, kde by sa v danej chvíli vedeli ľahko dostať k drogám. Až 20 percent mládeže uviedlo, že pravidelne užíva drogu. A práve s týmito číslami musíme pracovať ďalej. Hovorím skutočne so všetkou vážnosťou, že musíme, pretože pre mňa osobne sú to alarmujúce čísla,“ zdôraznil Linet.

To je zákon, kamoš

Vlak odchádza, no práca s deťmi pokračuje s nadväzujúcim programom s názvom „To je zákon, kamoš!“ priamo na školách.

"Na základe toho istého príbehu sa nasledujúci program zameriava na legislatívne aspekty prevencie drog, ich užívania a distribúcie. Interaktívnym spôsobom policajt vysvetľuje právne a nelegálne situácie z nášho príbehu v kontexte trestného práva," objasnila Marcela Voreková.

Cennou súčasťou projektu je zber a analýza údajov. V relatívne krátkom čase je možné získať aktuálne údaje od veľkého počtu účastníkov, ktoré sú následne vyhodnotené. Deti vyplnia anonymný dotazník, ktorý obsahuje otázky týkajúce sa ich voľného času, skúseností s drogami, právneho povedomia a hodnotenia návštevníkov

"Celkom 93 % žiakov hodnotilo tento protidrogový program za najlepší a taktiež by ho doporučili svojím kamarátom a známym," uzavrela Voreková