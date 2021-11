Ukážeme vám najlepšie miesta na otužovanie na Kysuciach

Otužilci z kysuckých klubov prezradili, ktoré miesta majú najradšej.

Hoci sa zdá, že otužovanie je novodobým módnym trendom, liečba chladom bola známa už tisíce rokov pred našim letopočtom. V súčasnosti zažíva otužovanie a plávanie v ľadovej vode boom. Príčinou je väčšie zameranie sa ľudí na svoje zdravie a prebiehajúca pandémia.

Veľký záujem o otužovanie nám potvrdil aj Peter Staňo – zakladateľ klubu Čierne wydry z Trojmezí. „Tu nevládne žiadna konkurencia. Sme radi, keď sa štiepime a naši členovia zakladajú nové kluby. A hlavne nechceme byť uzatvorená komunita – partia zamračených chlapov máčajúcich sa v studenej vode,“ hovorí Peter Staňo.

To, že určite nejde a partiu zamračených ľudí, môžeme potvrdiť aj my. Oslovili sme tri kluby otužilcov na Kysuciach, aby nám prezradili ich obľúbené miesta na otužovanie. Ešte sme nestretli otužilca, ktorý by nesršal dobrou náladou, čo je v dnešnej dobe možno trochu zázrak. Takže stop frfľaniu a zlej nálade a šup do ľadovej vody. Tu sú tipy od našich otužilcov.

Čierne wydry z Trojmezí

Medzinárodný klub milovníkov studenej vody a dobrej partie má členov z troch štátov: Slovenska, Českej republiky a Poľska. Na ich stretnutiach je vždy veselo, najmladší člen má tri roky, najstarší cez deväťdesiat. Napriek rôznorodosti členov klubu si všetci výborne rozumejú a nálada na stretnutiach (okrem teploty vzduchu) nikdy nie je na bode mrazu.