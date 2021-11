Horskí záchranári bilancovali. Najviac úrazov tvorili vyčerpania, pády z bicyklov a kolobežiek

Horskí záchranári v porovnaní s vlaňajškom zaznamenali viac návštevníkov v horách, s čím súvisel aj nárast počtu úrazov.

“ Ľudia si túry zle naplánujú, vyrážajú veľmi neskoro a v lete sú potom konfrontovaní s búrkami, alebo ich návrat je taký neskorý, že sa stratia a musíme po nich pátrať. „ Matej Pištek, HZS Kysuce

Matej Pištek, horský záchranár HZS Kysuce (zdroj: Pavol Stolárik)

Horská záchranná služba (HZS) Kysuce bilancovala letnú turistickú sezónu, ktorá trvala od polovice júna a pre turistov bola ukončená posledným októbrovým dňom.

Zásahovým územím príslušníkov HZS z oblastného strediska Malá Fatra, ktorí slúžia na záchrannej stanici pod Veľkou Račou, sú horské oblasti Kysucké Beskydy, Javorníky, Kysucká vrchovina a Moravsko-sliezske Beskydy. Aká bola letná sezóna z pohľadu záchranárov HZS Kysuce, informoval Matej Pištek.

Článok pokračuje pod video reklamou

Slováci, Češi aj Poliaci

Aj počas leta využívali toto nádherné prostredie na cyklotúry turistiku mnohí Slováci, aj zahraniční hostia. Letná sezóna bola však tak, ako všetko navôkol, poznačená COVID-om aj pre záchranárov. Pohyb turistov aj cyklistov bol v horskej oblasti o poznanie vyšší.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Na Kysuciach sa tvoria rady na očkovanie bez registrácie Čítajte

Množstvo Slovákov sa opäť namiesto zahraničnej dovolenky rozhodlo stráviť leto v našich horách. Tento rok počas letnej sezóny vzhľadom na vyvíjajúcu sa situáciu a miernejšie opatrenia proti šíreniu ochorenia Covid-19, zaznamenala Horská služba okrem Slovákov aj zvýšený pohyb zahraničných turistov z Českej republiky a Poľska.

„Veľmi pozitívne však vnímame fakt, že sa ľudia vyberú skôr ako do obchodných centier na výlet do prírody. Naša oblasť má čo ponúknuť turistom, no najmä cyklistom, v poslednej dobe stále častejšie aj e-cyklistom. Je tu mnoho možností a vhodných terénov aj na viac dňové cyklotúry,“ povedal Matej Pištek z Horskej záchrannej služby Kysuce.

Najviac zásahov v okolí Veľkej Rače