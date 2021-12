Zatváranie škôl vyvolalo diskusiu. Malo sa rozhodovať individuálne, vraví starosta Čierneho

Niektorí predstavitelia kysuckých samospráv sú proti celoplošnému zatvoreniu, iní rozhodnutie bezpečnostnej rady okresu Čadca akceptujú.

Z dôvodu alarmujúcej epidemiologickej situácie v okrese Čadca a kritickej situácie v Kysuckej nemocnici s poliklinikou v Čadci zasadala v utorok 30. novembra Bezpečnostná rada okresu Čadca. Tá s platnosťou od zajtrajška na základe alarmujúcej situácie uzatvorí stredné školy a druhý stupeň základných škôl.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci vydal dnes vyhlášku, ktorá zakazuje prezenčnú výučbu z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19. Zákaz sa týka druhého stupňa ZŠ a špeciálnych ZŠ, gymnázií, stredných odborných škôl, špeciálnych stredných škôl, ZUŠ a jazykových škôl. Nevzťahuje sa na odbor klinickej praxe Strednej zdravotníckej školy Čadca. Vyhláška nadobúda účinnosť vo štvrtok 2. decembra a stráca účinnosť uplynutím 17. decembra.

Niektorí predstavitelia kysuckých samospráv sú proti celoplošnému zatvoreniu, iní rozhodnutie bezpečnostnej rady okresu Čadca akceptujú.

Otvorené ostali aspoň materské školy a prvý stupeň

Predseda Združenia miest a obcí Kysúc Ľubomír Golis bol na bezpečnostnú radu okresu Čadca prizvaný ako hosť. Podľa jeho vyjadrenia bolo v pláne uzatvorenie aj materských škôl a prvých ročníkov základných škôl s tým, že ostanú otvorené len pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry.

„Argumentami sa nám podarilo presvedčiť radu o tom, aby bola prezenčná výučba ponechaná aspoň na prvom stupni základných škôl a v materských školách. Boli sme informovaní o tom, že situácia je naozaj vážna, bolo treba navrhnúť a prijať riešenia. Ak by tieto opatrenia trvali len dva týždne, bolo by to vítané rozhodnutie, keďže stúpa infekčnosť detí. Verte, že by sme boli všetci najradšej, keby deti do školy chodili,“ vysvetľuje Golis.

“ Bezpečnostná rada okresu by mala byť prepojená so samosprávami. Plošným rozhodnutím sú zatvárané aj školy, ktoré nemajú aktuálne žiadnu triedu v karanténe a majú väčšinu pedagógov plne zaočkovaných. „ Pavol Gomola, starosta obce Čierne

Situácia na školách je individuálna

Starosta obce Čierne Pavol Gomola hovorí, že bezpečnostná rada okresu by mala byť prepojená so samosprávami a o zatvorení škôl by sa malo rozhodovať individuálne, pretože plošným rozhodnutím sú zatvárané aj školy, ktoré nemajú aktuálne žiadnu triedu v karanténe a majú väčšinu pedagógov plne zaočkovaných.