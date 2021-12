Na dištančné vyučovanie sú učitelia pripravení, žiakom budú chýbať kamaráti

Pedagógovia menili rozvrhy, žiaci dostali pokyny pre dištančné vzdelávanie na triednických hodinách.

Podľa stanoviska hlavného hygienika SR Ján Mikasa prechod na dištančnú formu vzdelávania považujú odborníci za veľmi dôležitý nástroj v pandemickej situácii, keď kolabuje zdravotníctvo a u detí a mladých ľudí zaznamenávame vysokú incidenciu. Zhodujú sa na tom aj epidemiológovia vrátane odborného konzília.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Zatváranie škôl vyvolalo diskusiu. Malo sa rozhodovať individuálne, vraví starosta Čierneho Čítajte

Riešenia, ktoré by neboleli, neexistujú

"Pri takej miere incidencie, akú dnes máme, de facto neexistujú triedy, kde nie je problém s nákazou. Teraz sa musíme všetci sústrediť na záchranu životov a slovenského zdravotníctva. Radi by sme mali k dispozícii riešenia, ktoré by nikoho neboleli. Také však v prípade COVID-19 zatiaľ neexistujú," konštatuje Mikas.

Hygienici si uvedomujú dôležitosť prezenčnej formy vzdelávania a následkov, ktoré takéto rozhodnutie môže pre tisíce rodičov a detí znamenať. Poukazujú však na to, že hoci deti priamo neplnia covidové lôžka v nemocnici, zohrávajú významnú úlohu v mechanizme prenosu ochorenia COVID-19 na členov domácnosti, ktorí ho následne môžu zanášať ďalej.

Článok pokračuje pod video reklamou

Prechod na dištančné vzdelávanie určila Bezpečnostná rada okresu Čadca pre druhý stupeň základných škôl a stredné školy v okrese s platnosťou od 2. decembra.

Prečítajte si

Prečítajte si Na Kysuciach sa tvoria rady na očkovanie bez registrácie Čítajte

Lepšie sa učí v škole, chýbať budú kamaráti

Reakcie žiakov Základnej školy na Rázusovej ulici v Čadci, ktorú navštevuje 528 žiakov, sa v mnohom zhodujú. Lepšie výkladu porozumejú v škole a budú im chýbať spolužiaci a kamaráti.

Dištančnému vzdelávaniu neholduje ani ôsmačka Dominika Trembošová z Čadce. "Mne to moc nevyhovuje, lebo niekedy učivu nechápem, a ani učitelia to tak dobre nevysvetlia, ako keď sme v škole, no zvládam to. Keď som doma, cez hodinu počúvam výklad učiteľa, cez prestávky sa najem, alebo odbehnem na toaletu. Pri skúšaní máme zapnutú kameru, do ktorej sa musíme pozerať, aby sme náhodou nečítali z ťahákov. Veľmi mi budú chýbať spolužiaci," hovorí Dominka.

Jej spolužiačka Kristína Kucharčíková dochádza do školy z neďalekej obce Čierne. Podľa jej slov sa viac naučí priamo v škole a z dištančného vzdelávania má niekedy problémy. "Dištančné vzdelávanie mi nevyhovuje, lepšie látku pochopím, keď mi ju učitelia vysvetlia v škole. Keďže bývame v malom byte, nemôžem mať stále zapnutú kameru, tak z toho vznikajú problémy. Mamina chce mať aj svoje súkromie," vysvetľuje ôsmačka.

Deviataci David Novotný a Sebastián Šmelka si myslia, že pre niektorých je to aj pozitívna správa. Havne pre tých ktorí cestujú. "Ja osobne som s tým v poriadku. Je však pravda, že sa doma menej naučíme. Pozitívom však je, že nemusíme každé ráno cestovať do školy, ako napríklad ja, až z Olešnej," ozrejmuje Dávid.

Jeho spolužiak Sebastián však pripomína, že mu veľa z toho, čo sa v škole deje bude chýbať. "Mne sa to moc nepáči, pretože prídeme aj o tú srandu, ktorú v škole zažívame. Budú mi chýbať prestávky aj kamaráti, od ktorých bude dištancovaní. Sedieť denne pred počítačom nie je dobré ani pre naše zdravie a psychiku. Dúfam že po prázdninách sa opäť rýchlo vrátime do školských lavíc a všetci sa v zdraví stretneme," vzdychne si Sebastián.

Mohlo by vás zaujať

Mohlo by vás zaujať Testov v lekárňach je málo. Je otázne, či sa firmám vrátia celé náklady Čítajte

Situácia je ako na hojdačke

Riaditeľka Základnej školy na Rázusovej ulici v Čadci Zdenka Maslíková hovorí, že posledné obdobie bolo v ich škole ako na hojdačke. Niekedy mali v karanténe dve triedy, inokedy desať. „Teraz máme z dvadsiatich ôsmych tried v karanténe len jednu triedu a troch učiteľov. Aj keď máme v karanténe len jednu triedu, Zajtra to môže byť úplne inak. Podľa epidemickej situácie, ktorá panuje v okrese Čadca sme dedukovali, že k prechodu na dištančné vzdelávanie príde. No verím, že do Vianoc by sme sa ešte mohli stretnúť,“ dúfa riaditeľka školy.