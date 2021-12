Županka Erika Jurinová: Žilinský kraj opäť dopláca na chyby minulosti v plánovaní diaľničnej siete

Žilinský kraj reaguje na informácie o možnom odklade výstavby diaľnice D3. Dobudovanie diaľničnej siete TEN-T už neznesie ďalší odklad.

Pred dvoma týždňami sme vás informovali, že Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky avizuje oddialenie toľko očakávaného dobudovania D3. Podľa predstaviteľov kysuckých samospráv to budú minimálne ďalšie štyri roky zdržania. Hovoria však, že je trápne stále dookola omieľať tie isté argumenty v podobe, že cesta medzi Kysuckým Novým Mestom a Čadcou patrí medzi najkritickejšie úseky v Žilinskom kraji, ak nie v celej Slovenskej republike.

Poslanec Žilinského samosprávneho kraja a starosta obce Skalité Jozef Cech si myslí, že všetci kompetentní vedia, že jediným riešením je komplexná dostavba D3.

"Počúvame z médií, že nedostavaná diaľnica D3 patrila medzi priority bývalých vlád a aj súčasnej vlády, tak ako občan si kladiem otázku prečo ak sa jedná o strategickú infraštruktúru vláda neupraví legislatívu po vzore susedných krajín. Platí, tam kam vedie cesta, tam je život. Kde je život, tam je obchod. Kde je obchod, tam je rozvoj a prosperita," uviedol Jozef Cech

“ Župa oceňuje všetky kroky ministerstva dopravy, ktoré jeho predchodcovia zanedbali. „ Erika Jurinoová, predsedníčka ŽSK

Národná diaľničná spoločnosť zdôvodňuje vypracovanie nove štúdie tým, že v priebehu spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie na úseky Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica (2010) a Diaľnica D3 Oščadnica – Čadca, Bukov II. profil (2020) nastali oproti riešeniu vypracovanom v minulosti zmeny v smerovom a výškovom vedení diaľnice D3, zmeny v objektoch križovatiek, zmeny v objektoch preložiek a rekonštrukcií ciest, v mostných objektoch a objektoch odpočívadiel mnohé ďalšie zmeny.

Zároveň bol v trase diaľnice D3 zaznamenaný výskyt viacerých chránených druhov. Ide o populáciu druhu čeľade vstavačovitých, vstavač mužský, ohrozeného druhu slovenskej flóry vachta trojlistá.

Projekt D3 je celoeurópskym problémom

Podľa vyjadrenia predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej Žilinský kraj, zdá sa, opäť dopláca na chyby minulosti v plánovaní základnej diaľničnej siete Slovenska a župa oceňuje všetky kroky ministerstva dopravy, ktoré jeho predchodcovia zanedbali. Posledné informácie na tému D3 však znova zaktivizovali krajskú samosprávu v obave, aby projekt nezačal opätovne stagnovať.

„Dnes musíme hovoriť o maximálnej akcelerácii projektov, no nie o reštarte, ktorý by veľmi pravdepodobne znamenal začať úplne od začiatku. To však považujem za absolútne neprijateľné. Nedokončená diaľnica D3 prináša nevyčísliteľné negatívne dôsledky pre obyvateľstvo dotknutého regiónu Kysúc, ale aj obrovské škody pre národné hospodárstvo a priemysel, ktorý sa pred mnohými rokmi etabloval v regióne na základe prísľubov dostavať dopravnú infraštruktúru. Záväzok Slovenska nemôžeme spochybniť a je nutné vnímať, že projekt D3 je „európskym problémom“. Cez diaľnice D1 a D3 pripájame Slovensko k diaľničnej sieti EU, čo je pre proexportnú krajinu ako Slovensko existenčná otázka. Okolité krajiny čakajú, ako si s touto výzvou poradíme,“ vyjadrila svoje znepokojenie predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.