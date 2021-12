Regionálna hygienička: Za zatvorenie kysuckých škôl môže výrazný nárast pozitívne testovaných a komunitné šírenie

Cieľom je zastaviť ďalšie šírenie ochorenia COVID-19, značné obmedzenie pohybu, minimalizovať riziká súvisiace s miešaním a zhromažďovaním osôb v školských zariadeniach.

Od štvrtka 2. decembra je vzdelávanie v školských zariadeniach okrese Čadca vykonávané dištančnou formou vzdelávania na druhom stupni základných škôl a špeciálnych základných škôl, gymnáziách, stredných odborných školách, špeciálnych stredných školách, základných umeleckých školách aj jazykových školách. Forma prezenčného vzdelávania naďalej prebieha v Strednej zdravotníckej škole Čadca, a to iba v odbore klinickej praxe.

Plniť tieto opatrenia sú nariadené Vyhláškou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci č. 275/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obmedzenie prezenčnej výučby v zariadeniach pre deti a mládež v okrese Čadca.

Zároveň od pondelka 6. decembra bude dištančná forma vzdelávania nariadená Vyhláškou RÚVZ so sídlom v Čadci k obmedzeniu prezenčnej výučby v zariadeniach pre deti a mládež v okrese Kysucké Nové Mesto, a to 2. stupeň základných škôl a špeciálnych základných škôl, gymnáziá, stredné odborné školy, špeciálne stredné školy, základné umelecké školy a jazykové školy.

RÚVZ so sídlom v Čadci nariadil opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obmedzenie prezenčnej výučby v zariadeniach pre deti a mládež v oboch okresoch z dôvodu, že v posledných dvoch týždňoch bol zaznamenaný výrazný nárast pozitívne testovaných dospelých osôb a rovnako i osôb vo vekovo špecifickej skupine od 10 do 18 rokov. Zároveň epidemiologický významný ukazovateľ, a to vážená incidencia zaznamenal skokový vzostup.

Ako uviedla regionálna hygienička Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Čadci Xénia Lukáčová, epidemiologické šetrenie preukazuje vysokú úroveň komunitného šírenia, ochorenie sa šíri postupne v rodinách, čo má za následok predĺženie izolácie až na niekoľko týždňov. Enormný nárast počtu hospitalizovaných pacientov má za následok mimoriadne kritickú situáciu v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v Kysuckej nemocnici Čadca, ktorá poskytuje zdravotnícke služby pre obidva okresy.

Podľa jej vyjadrenia komplexné zhodnotenie epidemiologicky významných indikátorov, berúc do úvahy ďalšie regionálne ukazovateľe, jednoznačne preukazujú, že prijatie opatrení je nevyhnutné v záujme ochrany verejného zdravia. Ich cieľom je zastaviť ďalšie šírenie vírusového ochorenia COVID-19, značné obmedzenie pohybu, minimalizovať riziká súvisiace s miešaním a zhromažďovaním osôb v školských zariadeniach, čo dáva predpoklad zníženia výskytu s následným znížením počtu hospitalizácií a úmrtí.

"Za svojim rozhodnutím si stojím a v danom čase využívam rozhodujúci nástroj, ktorým je možnosť dištančného vzdelávania, ktorý pokladám za nápomocný k zvládnutiu stavu súvisiaceho s ochorením COVID-19. Akékoľvek spochybňovanie odborných názorov, či už vo veci formy vzdelávania, významu očkovania alebo akýchkoľvek preventívnych opatrení prijatých v záujme ochrany zdravia, pokladám za neprijateľné," dodala na záver Xénia Lukáčová.

