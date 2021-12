Andrej Doležal: Za výzvami regionálnych politikov k urýchleniu výstavby D3 sú blížiace sa voľby

Minister dopravy a výstavby reagoval na vyjadrenia predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej k situácii s prípravou výstavby D3.

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal sa ostro ohradil voči tomu, že v súvislosti s prípravou výstavby D3 niečo posúva.

Povedal, že práve on na Kysuce prišiel a začal túto diaľnicu reálne riešiť. To, že EIA, teda posudzovanie vplyvov stavby na životné prostredie, je neaktuálna a na základe nej sa nedajú čerpať eurofondy, si podľa svojich slov nevymyslel on.

"Jaspers ako poradný orgán Európskej komisie nám povedal, že na túto stavbu nedostaneme peniaze, pokiaľ tam nebude poriadna EIA, ktorá zodpovedá dnešným štandardom posudzovania vplyvov na životné prostredie," informoval.

Doležal vo štvrtok počas živého vysielania na sociálnej sieti. Reagoval tak na vyjadrenie predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej k situácii s prípravou výstavby D3. Doležal nedávno hovoril o reštarte prípravy, keďže štúdiu na posudzovanie vplyvov na životné prostredie po uplynutí jej platnosti musia pripravovať nanovo.

"EIA je spustená a je v procese. Nerobím ju ja, nerobí ju ministerstvo ani NDS. Spadá pod ministerstvo životného prostredia, ktoré ju má pod kontrolou a pracuje na nej," uviedol minister dopravy.

“ Som pod obrovským tlakom, aby som dobehol niečo, čo malo byť hotové dávno predtým ako som prišiel. „ Andrej Doležal

Keď budú známe výsledky štúdie posudzovania vplyvov na životné prostredie, tie sa zapracujú do dokumentácie pre územné rozhodnutie, do dokumentácie pre stavebné povolenie a potom sa bude súťažiť. Doležalovi sa nechce veriť, že Jurinová, ktorá je vo funkcii štyri roky, nevedela o tom, že pôvodná EIA je už neaktuálna.

"Mohla skôr apelovať na bývalé vedenie NDS, aby spustila aktualizáciu EIA. Ja som bol ten, ktorý spustil proces paralelne s kolegami v NDS," rozhorčil sa minister. Pripomenul, že bol na Kysuciach, no bál sa, či ho tam nezbijú, ale ako prvý im povedal pravdu a poďakovali mu za to.

"Ako minister, prečo by som odsúval stavbu na Kysuciach? Možno trpíme na to, čo sme si povedali na začiatku, že budeme ľuďom hovoriť pravdu," podotkol Doležal.

Diaľnica D3 na Kysuciach podľa neho bude vtedy, keď skončí EIA, keď prebehnú všetky procesy s územným a stavebným konaním a spustí sa súťaž.

"Som pod obrovským tlakom, aby som dobehol niečo, čo malo byť hotové dávno predtým ako som prišiel. Prečo som pod tlakom? Lebo som povedal, že vyčleníme na to prostriedky z Kohézneho fondu nového Operačného programu Slovensko, ktorý sa má čerpať v rokoch 2021 až 2027," poznamenal minister.

“ Pri všetkej úcte, čo má župan s výstavbou diaľnic. Môže má k tomu vyzvať, ale budem to robiť bez ohľadu na to. D3 je v harmonograme, sú na ňu vyčlenené peniaze a je spustený proces. Nemusí ma nikto vyzývať „ Andrej Doležal

Na dočerpanie peňazí sú ďalšie dva roky, teda potrebné je stihnúť to do roku 2029.

Doležal za výzvami regionálnych politikov k urýchleniu výstavby D3 vidí blížiace sa regionálne, komunálne voľby a samospráva sa potrebuje ukázať.

Urážajú ho politické statusy na sociálnej sieti, ktoré do toho vnášajú dezinformácie a škodia tomu. Minister podotkol, že nemá problém sa s Jurinovou stretnúť, nepozdávajú sa mu odkazy cez sociálnu sieť.