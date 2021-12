Predškoláci v Povine sa tešia z novej triedy

Triedu navštevuje 10 predškolákov.

Otvorenie triedy predškolákov vychádzalo z legislatívnej zmeny platnej od 1. septembra 2021. „Našťastie sme mali k dispozícií priestory, ktoré sme svojpomocne upravili. Za pomoci rodičov i personálu MŠ sme steny oškrabali, vymaľovali a urobili drobné úpravy,“ hovorí starostka obce Alena Dudeková.

Otvorenie novej triedy sprevádzali obavy

„Keď sme v júni sedeli so zástupkyňou ZŠ s MŠ a prepočítavali sme, koľko budeme potrebovať na vybavenie triedy, na rekonštrukciu danej triedy, poviem úprimne, mali sme dilemu,“ spomína na začiatky starostka. Navyše museli rátať aj so mzdou novej učiteľky a upratovačky. „Vôbec to nebolo jednoduché, pretože sa nám neustále znižujú podielové dane a prikladajú nové povinnosti,“ dodáva Alena Dudeková.

Financie sa podarilo nájsť

Napriek všetkému s poslancami dokázali nájsť na otvorenie triedy peniaze v rozpočte, za čo je im veľmi vďačná nielen starostka, ale aj rodičia.

Navyše sa prihlásili do výzvy, ktorá poskytuje dotáciu na vybavenie novovzniknutých tried pre predprimárne vzdelávanie. Z tejto dotácie mohli triedu materiálne vybaviť. Od ministerstva školstva získali ešte peniaze aj na dofinancovanie osobných a prevádzkových nákladov.

„Hoci sme na začiatku išli do tejto aktivity so strachom, dnes sme spokojní, lebo ministerstvo priložilo ruky k dielu a o predškolákov je pekne postarané. V konečnom dôsledku sme nemuseli zaťažovať obecný rozpočet, pomohlo nám ministerstvo,“ konštatuje Alena Dudeková.

Príjemné prostredie pre predškolákov

V novej triede sa deti tešia z nových stolov a stoličiek, odkladacích skriniek, detskej kuchynskej linky, multifunkčnej skrine, z nových hračiek a mnohého ďalšieho vybavenia potrebného na chod triedy.