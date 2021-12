Mikuláš s kočom do Čadce nepríde, nebude ani vianočný punč

Na čadčianskej radnici panuje hnev, smútok, rozčarovanie.

O pár dní tu máme sviatok. Sviatok, na ktorý sa tešia hlavne naše detičky. Pred niekoľkými dňami sme obyvateľov mesta informovali, že čadčianska radnica pripravila k sviatku svätého Mikuláša pre detičky aspoň malú náplasť na zákaz hromadného podujatia, ktoré sa tradične konalo pred domom kultúry. Aj tento rok sa mal Mikuláš po Čadci premávať spolu s čertom a anjelom na koči ťahanom koníkmi. Všetko je ale úplne inak. Nakoniec sa Mikuláš v Čadci neobjaví. Len ak v domácnostiach.

“ Som plný hnevu. Skutočne. Trpezlivosť už pomaly dochádza aj mestám a obciam. A práve mestá a obce sú nárazníkovou zónou medzi nariadeniami štátu a občanmi. „ Milan Gura

"Aj ja som len človek z mäsa a kostí. Musím svoje emócie neustále kontrolovať a vlastný názor musím na verejnosti často korigovať. Musím znášať množstvo často nechutných útokov a výmyslov na moju adresu. Často musím vypovedať pred orgánmi štátnej moci v nesmierne absurdných veciach. Ale čo už. Som primátorom mesta a musím toho zniesť viac a ako bežný človek," krúti hlavou šéf radnice Milan Gura.

Na podujatie sa mesto Čadca pripravovalo už dlhšiu dobu. Bolo treba zabezpečiť konský záprah s pohoničom, osvetlenie, ozvučenie, pripraviť kostýmy pre osádku, a mnoho ďalších vecí.

"Všetko sme poctivo pripravili. A zrazu nám bolo zakázané toto podujatie pre deti urobiť. Zatínam zuby ešte teraz. Údajne nedokážeme zabezpečiť, aby sa v jednom okamihu na jednom mieste nezhromaždilo viac ako desať ľudí. Lebo vtedy sa to považuje za verejné podujatia, nakoľko ho organizuje mesto," vysvetľuje Gura a dodáva, že prebehnúť s Mikulášom rýchlo po sídliskách nemá význam.

"Aké máme teda riešenie? Urobiť Mikuláša tak že nikde nezastaví? Pokaziť to deťom ešte aj takto? Bez interakcie medzi Mikulášom a deťmi to jednoducho nemá zmysel. Som o tom presvedčený. A aj keby sme to takto urobili tak čo mám očakávať? Že kompetentní budú pátrať po Mikulášovi, čertovi a anjeloch, že porušili zákaz vychádzania lebo máme lockdown?" pýta sa primátor mesta Čadca.

Nebude ani vianočný punč

Primátor Milan Gura hovorí, že stopku dostal aj tradičný vianočný punč na Palárikovom námestí. "Ten sa nesmie predávať ani rozdávať. Akonáhle by ste si s neho odpili na ulici tak porušujete pravidlá. Nesmierne ma mrzí, že nateraz máme stopku na všetko. A ja nemôžem obchádzať a špekulovať pri nariadeniach ako to robia fyzické osoby. Mesto môže robiť len to čo mu zákon povoľuje a nie to čo mu nezakazuje (robím všetko pre to, aby Vianočné Palárikove námestie predsa len ožilo). Som plný hnevu. Skutočne. Trpezlivosť už pomaly dochádza aj mestám a obciam. A práve mestá a obce sú nárazníkovou zónou medzi nariadeniami štátu a občanmi," dodáva na záver primátor.