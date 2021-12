Pomáhal, teraz potrebuje pomoc. Požiar ho pripravil o strechu nad hlavou

V piatok 3. decembra došlo v chatovej oblasti Veľké Ostré v Radoli k požiaru.

Nemilosrdný oheň pripravil o strechu nad hlavou Vladimíra Chochúľa. Ráno odišiel k lekárovi, kde sa dozvedel, že jeho domov zachvátil požiar. Ten bol taký rozsiahly, že sa stavba stala neobývateľnou.

Svojmu kamarátovi sa okamžite rozhodol pomôcť riaditeľ ZŠ v Kysuckom Novom Meste Igor Ševec s partiou ďalších kamarátov. Ešte v ten deň bol zriadený transparentný účet (číslo účtu v šedom rámiku), na ktorý môže prispieť každý z nás hoc aj jedným eurom a pomôcť tak pánovi Chohúľovi získať opäť svoj domov.

Môžeme pomôcť aj inak - stavebným materiálom alebo fyzickou pomocou. V tom prípade treba kontaktovať pána Igora Ševeca na jeho facebookovej stránke.

Číslo transparentného účtu SK22 0900 0000 0051 8561 1168

Skromný život uprostred prírody

Vladimír Chochúľ obýval chatu vo Veľkom Ostrom trvalo. Žiť uprostred prírody je jeho životným štýlom, tam sa cíti najšťastnejšie.

Chatu si zrekonštruoval. „Do chaty investoval. To nebolo nič staré. Komín mal vyvložkovaný, vymenil okná, mal novú kúpeľňu,“ hovorí jeho kamarát Igor Ševec.

Vladimír si, ako každé ráno, zakúril a odišiel do nemocnice k lekárovi. „Našťastie si so sebou zobral aj svojho psíka, ktorý ho čakal v aute. Keby prišiel aj o neho bolo by to pre neho ešte viac bolestné,“ dodáva Igor Ševec.

Vladimír je človek spätý s prírodou. Trávi v nej všetok voľný čas (turistika, horolezectvo, skialp, bicykel). Ďalšou vernou spoločníčkou je pre neho gitara. „Je to nadšený hudobník a mne vždy prejavoval obrovský rešpekt, aj keď je oveľa zdatnejší gitarista a muzikant,“ píše Vladov kamarát Lukáš.

Napriek ťažkému osudu sa nesťažuje

Vladimír sa živí výškovými prácami. „Natiera elektrické stožiare vysokého napätia, teraz v podstate nemajú robotu. Pred pár dňami sa rozhodol, že bude robiť dobrovoľníka na covidovom oddelení, a zháňal číslo na niekoho, kto by mu s tým poradil a pomohol,“ hovorí o kamarátovi s uznaním Igor Ševec.

Výškovými prácami sa už živí 20 rokov. Pred dvoma rokmi sa Vladimírovi stal vážny úraz. „Pri natieraní ho zasiahol elektrický oblúk, to prežije snáď jeden z tisícov. Mal popálené obe ruky a v nohách pri členkoch prepálené diery,“ hovorí o nešťastí jeho dlhoročný kamarát a s úsmevom dodáva, „strašne sa obával, že už nebude môcť hrať na gitare.“

Muž sa z úrazu liečil rok, no napriek tomu sa podľa slov Igora Ševeca nikdy nesťažoval. Má mnoho kamarátov a všetci svorne tvrdia, že sa napriek svojmu ťažkému osudu pozerá na život s nadhľadom a snaží sa pomôcť tam, kde je to potrebné.

„Vždy pomáhal kde sa dalo, podporoval cestovateľov, umelcov aj choré detičky,“ píšu o ňom kamaráti na sociálnej sieti.

Zdvihla sa krásna vlna solidarity

Napriek tomu, čo sa v spoločnosti teraz deje, ľudia opäť dokázali, že vedia ťahať za jeden povraz. Výzva o pomoc sa začala šíriť sociálnymi sieťami. Partia kamarátov ešte v sobotu upratala zhorenisko a chlapi prikryli nezhorenú murovanú časť, aby ako – tak vydržala do jari.

Základné potreby ako oblečenie a podobne mu už zabezpečili jeho dobrí kamaráti, ktorých má naozaj veľa. Igor Ševec s dojatím v hlase hovorí, že sa mu ozvali ľudia, ktorí prisľúbili pomoc: „Ozval sa mi tesár, ktorý urobí strechu zadarmo, predajca okien sľúbil zľavu na okná, ozval sa mi elektrikár, že pomôže a mnoho ďalších dobrých ľudí ma oslovilo, že keď sa začne s prácami prídu a pomôžu.“