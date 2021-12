Život za dverami hasičskej stanice

Nakukli sme do hasičskej stanice v Čadci.

Odkiaľ ostatní utekajú, hasič prichádza. Túto vetu mnohí používajú v spojitosti s hasičmi a možno už vyznie ako klišé. Dokonale však vystihuje podstatu hasičskej práce.

Väčšina z nás, bežných ľudí, pozná ich prácu. Sú všade tam, kde hrozí nebezpečenstvo a treba pomôcť. Nie sú to len požiare. Hasiči pomáhajú pri dopravných nehodách, povodniach, ekologických katastrofách.

Asistujú policajtom a záchranárom pri vymknutých bytoch a znášaní pacientov. Celý systém záchranných zložiek je dokonale prepojený, aby v prípade potreby vedel pružne reagovať na vzniknutú situáciu.

Toto všetko je práca, ktorá je verejnosti viditeľná. Je to však len špička z práce, ktorú musia hasiči vykonať. Celá hasičská stanica, všetci ľudia zamestnaní v nej, procesy ktoré vykonávajú musia klapať ako hodinky.

Nakukli sme do hasičskej stanice v Čadci, aby sme sa lepšie pozreli na prácu hasičov, ktorá je pre bežných ľudí neviditeľná.

Hasičskou stanicou ma previedli a o práci hasičov mi porozprávali riaditeľ Okresného riaditeľstva HaZZ v Čadci Stanislav Zdařil a vedúci operatívno-technického oddelenia Martin Turiak.

V článku sa dočítate Ako vyzerá služba hasiča počas bežného dňa?

Čo sa deje v prípade, že všetci hasiči zo stanice sú na výjazde?

Ako prebieha služba na Vianoce a na Silvestra?

Hasiči sa podelia o kuriózne situácie, ktoré zažili a záhadu, ktorú doteraz nevyriešili.

Dozviete sa, čo všetko sa ukrýva v hasičskej stanici.

Prepracovaný systém

Keď vstupujem do hasičskej stanice, všade vládne ticho a pokoj. Prišla som v čase obeda. Tajne dúfam, že pípne alarm a ja v priamom prenose zažijem rozruch, ktorý som dosiaľ videla len vo filmoch. „Hasiči musia do minúty od ohlásenia vyraziť z hasičskej stanice,“ približuje mi riaditeľ Stanislav Zdařil.

Na moje počudovanie zisťujem, že v hasičskej stanici nemajú legendárnu tyč, po ktorej sa hasiči vo filmoch spúšťajú a bežia do pripravených áut. V garáži pri skrinkách čaká pripravené zásahové oblečenie. Nohavice naskladané na topánkach, na vešiakoch kabáty a prilby. Hasič v prípade výjazdu len skočí do topánok, natiahne cez seba traky, vezme zvyšok oblečenia a potrebné vybavenie a beží do auta. Aj tak si neviem predstaviť ako to všetko stihnú tak rýchlo.