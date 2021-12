Kabáty, plasty aj konzervy. Čo všetko sú schopní ľudia vyhodiť do bioodpadu

Množstvo vytriedeného bioodpadu sa v domácnostiach zvyšuje. Aj keď ľudia viac triedia, do bioodpadu nahádžu takmer všetko.

Mesto Čadca patrilo medzi prvých priekopníkov, ktorí začali s triedením kuchynského bioodpadu. Odvtedy prešiel viac ako rok. Ľudia si začali zvykať triediť odpad z kuchyne do vedierok. Pred rodinnými domami, či na zberných miestach na sídliskách postupne pribúdali hnedé nádoby, v ktorých kuchynský odpad končí.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Pomáhal, teraz potrebuje pomoc. Požiar ho pripravil o strechu nad hlavou Čítajte

V meste je zatiaľ rozmiestnených takmer tristo nádob na bioodpad. Aj keď samospráva investovala do osvety o triedení kuchynského odpadu, nájdu sa jedinci, ktorí stále nevedia, čo do ktorej zbernej nádoby patrí.

Článok pokračuje pod video reklamou

Problémom sú plasty, no nájdu sa aj kabáty

Množstvo triedeného bioodpadu sa zvýšilo, no chlapi zo zberného dvora majú často hlavy v smútku. Do hnedých nádob hádžu ľudia bio kuchynský odpad v plastových vreckách a najmä v igelitových taškách. Veľakrát sa stretávajú so zaváraninami v sklenených pohároch, kovovými konzervami so zvyškami jedla.

Objavujú sa aj kusy oblečenia, kabáty a množstvo ďalších vecí, ktoré do biologického dopadu nepatria. Treba ich ručne vytriediť.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Pre Kysučanov sa lockdown končí na hraniciach s Poľskom Čítajte

"Tým, že biologický odpad zbierame, snažíme sa aj obyvateľov učiť, čo do bioodpadu patrí a čo nie. Aj keď množstvo triedeného bioodpadu narastá, kvalita vytriedenia stále stagnuje. Mesto Čadca ešte pred spustením triedenia realizovalo informačnú kampaň cez médiá aj prostredníctvom informačných letákov. Stále však nachádzame v nádobách aj tekutý bioodpad či jednorazové obaly od jedál. Alebo ľudia do nich síce vyhodili kuchynský odpad, ale ten bol zabalený v plastovom vrecku. Tieto položky rozhodne nepatria do bioodpadu. Odpad zbieraný do obalov je potrebné do kontajnera vysypať a znečistené obaly hodiť do kontajnera určeného na komunálny odpad," vysvetľuje vedúci čadčianskeho zberného dvora Erik Kajánek.

Počas roku 2020 v Čadci vyzbierali 1 153 ton bioodpadu, z čoho bolo 172,98 ton kuchynských odpadov.