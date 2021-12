Od piatka sa otvoria všetky obchody pre zaočkovaných a tých, ktorí COVID-19 prekonali

Od piatka 10. decembra sa otvoria obchody a kostoly v režime OP. Počet zákazníkov bude obmedzený štvorcovými metrami, v diaľkových autobusoch a vlakoch má platiť režim OTP.

Epidemiologická situácia na Slovensku sa veľmi mierne zlepšila. Došlo k poklesu počtu vykonaných pozitívnych PCR aj antigénových testov. Počet pacientov na umelej pľúcnej ventilácii mierne vzrástol. Výraznejšie poklesol počet výjazdov zdravotnej záchrannej služby. Klesol aj počet príjmov do nemocníc.

Článok pokračuje pod video reklamou

Otvorené budú všetky obchody

Od piatka 10. decembra sa otvoria všetky obchody pre ľudí zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19 a tých, ktorí toto ochorenie prekonali. Uviedol to minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský v rámci tlačovej konferencie po stredajšom rokovaní vlády, ktorá tieto opatrenia schválila. Všetky schválené opatrenia budú platné do 9. januára.

Prečítajte si

Prečítajte si Kabáty, plasty aj konzervy. Čo všetko sú schopní ľudia vyhodiť do bioodpadu Čítajte



Okrem obchodov sa od 10. decembra pre očkovaných a tých, čo ochorenie COVID-19 prekonali, otvoria aj základné služby starostlivosti o ľudské telo, ďalej lyžiarske strediská spolu s vlekmi a lanovkami, prístupné budú aj bohoslužby a fitness centrá, avšak s určitými obmedzeniami počtu osôb.

Bohoslužbu bude môcť navštíviť maximálne 30 osôb alebo na 25 štvorcových metrov bude môcť byť jedna osoba. Fitnescentrá budú otvorené buď maximálne pre šesť osôb, alebo na 25 štvorcových metrov jedna osoba.

Uzavreté lanovky budú môcť byť otvorené maximálne na 25 percent kapacity s podmienkou vetrania a dezinfekcie.

Do hotela len s testom

Od 25. decembra bude umožnené aj ubytovanie v hoteloch a penziónoch, a to pre zaočkovaných a prekonaných členov spoločnej domácnosti, ktorí sa budú musieť zároveň otestovať PCR testom, antigénovým testom alebo samotestom v hoteli. V rámci hotelov sa otvoria aj reštaurácie, konzumácia bude možná len s donáškou na izbu, a wellness pre ubytovaných hostí.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Záujem o očkovanie stúpa aj na Kysuciach, dokazujú to čísla Čítajte

Hromadná doprava v režime OTP

Pre cesty vlakmi a diaľkovými autobusmi bude platiť režim OTP, teda ich budú môcť využívať ľudia zaočkovaní, prekonaní a negatívne testovaní na prítomnosť koronavírusovej infekcie.

Stanovila sa tiež nová kritická hodnota hospitalizovaných. V prípade, že bude v nemocniciach ležať 3 800 ľudí, minister predloží vláde návrh na sprísnenie

opatrení.

Výnimky k lekárovi aj farárovi, návštevy zakázané

Výnimky budú platiť pre esenciálne obchody či návštevu lekára alebo lekárnika, ako aj na cestu na očkovanie. Na cestu do práce bude potrebné potvrdenie od zamestnávateľa. Výnimka bude platiť aj pre pohovor do zamestnania a individuálnu duchovnú službu, a to od 5. do 20. hodiny. Psa alebo mačku môže venčiť ktokoľvek do 500 metrov od domu, rovnako sú povolené výlety do prírody aj mimo okres. Návštevy blízkych počas Vianoc nebudú povolené. Výnimky na pohyb sú podľa ministra Lengvarského len na nákup a cestu do práce.