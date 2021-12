Od nedele sa mení na Kysuciach cestovný poriadok prímestských autobusových spojov

Väčšina úprav súvisí s prípojmi na vlakové spojenia.

Decembrový termín je celoštátny termín zmien cestovných poriadkov.

V prímestskej autobusovej doprave ma Kysuciach dochádza od nedele 12. decembra k zmenám cestovných poriadkov, ktoré vychádzajú predovšetkým so zachovania nadväznosti ku grafikonu železničnej dopravy.

Pre istotu si treba overiť, či nedošlo k úprave cestovného poriadku na linkách v regióne Kysúc, ktoré využívate napríklad na prepravu do zamestnania. Väčšina úprav súvisí s prípojmi na vlakové spojenia a ostatné korekcie sa týkajú skôr menších úprav časov, podľa dopravnej situácie na jednotlivých linkách.

Aktualizované cestovné poriadky riešia zabezpečenie nadväznosti medzi spojmi v smere od Žiliny do Oščadnice a Radôstky a v smere z Turzovky a Korne do Čadce. Ostatné zmeny súvisia so zabezpečením prestupu na vlak z Čadce na Žilinu od Skalitého a Svrčinovca.

Ďalej sa zapracovali pripomienky cestujúcich na zosúladenie liniek Žilina - Radôstka a Čadca - Radôstka a prispôsobovali sa príchody a odchody spojov Turzovka - Klokočov, konečná podľa príchodov a odchodov spojov z Českej republiky.