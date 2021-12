Pandémia už dva roky ničí kamenné predajne. Niektoré sa nevzdávajú, stále bojujú

Od piatka predajne sú otvorené v režime pre zaočkovaných a prekonaných. Ani to však nie je výhra. Zákazníkov je stále menej.

Pandémia výrazne zmenila naše nákupné zvyky. Do kamennej predajne sa dostaneme len v lete, počas lockdownu sú kvôli nariadeniam zatvorené a zívajú prázdnotou, prípadne, ak majú medzi službami aj servis, ponúkajú predaj cez výdajné okienko. Od piatka sú otvorené v režime pre zaočkovaných a prekonaných. Ani to však nie je výhra. Zákazníkov je stále menej.

Mnoho kupujúcich sa za posledné dva roky presunulo z kamenných predajní, ktoré boli dlhé mesiace zatvorené, do online prostredia a opakované lockdowny počas pandémie Covidu-19 mali negatívny vplyv najmä na ich tržby. Kým kamenné predajne momentálne melú z posledného, online verzie veľkých zahraničných predajcov narazili na zlatú baňu.

“ Na december sme sa dobre pripravili, pretože je to najsilnejší mesiac v roku. Očakávali sme veľký záujem o tovar. V tejto situácii zatvorených prevádzok tržby v porovnaní s obdobím pred pandémiou klesli na jednu tretinu. Predávame však kvalitný tovar, tak veríme, že dlho na sklade neostane. „ Miro Padyšák

Pandémia skomplikovala chod predajne

Jedným z mála regionálnych predajcov, ktorí sa nevzdali a stále bojujú s udržaním sa na trhu, je aj FreshIT. Je lokálnou maloobchodnou predajňou v sektore predaja domácich spotrebičov a elektroniky. V súčasnosti má nezávislú kamennú prevádzku v Čadci v supermarkete Tempo.

„Tu pracujeme už sedem rokov, no história spoločnosti siaha už do roku 1991. Počas 30-ročného pôsobenia sme postupne rozširovali ponuku sortimentu a služieb, zmenili priestory predajne, nadväzovali spoluprácu s ďalšími dodávateľmi a tvorili mnoho ďalších aktivít. Postupne sme sprevádzkovali aj internetový obchod so zameraním na veľké kuchynské spotrebiče, malé domáce spotrebiče, výpočtovú techniku, no vždy sme chceli ostať takou slovenskou firmou, ktorá by nebola riadená inou obchodnou sieťou s centrálou mimo Slovenska,“ opisuje začiatky Miro Padyšák, šéf spoločnosti.