Zákaz vychádzania bude platiť len v noci, pozrite si aktuálne výnimky

Výnimkami z nočného zákazu vychádzania bude napríklad cesta do a zo zamestnania, zdravotná starostlivosť či cesta do obchodov. Výnimku dostane 18 druhov prevádzok.

Od piatka 17. decembra bude zákaz vychádzania platiť len v čase od 20.00 do 5.00 h. Výnimkami z nočného zákazu vychádzania bude napríklad cesta do a zo zamestnania, zdravotná starostlivosť či cesta do obchodov. Rovnako výnimka platí aj na cestu na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného či na vycestovanie do zahraničia. V utorok o tom rozhodla vláda.

Zo zákazu nočného vychádzania má výnimku cesta do a zo zamestnania, prípadne cesta na vykonávanie podnikateľskej a obdobnej činnosti v prípade, že nemôžu byť vykonávané ako práca z domácnosti.

Do obchodu, do zahraničia aj na poľovačku

Po 20.00 h je takisto možné zájsť do obchodu a prevádzok, ktoré poskytujú taxatívne vymedzené služby. Rovnako je povolená cesta (vrátane návratu) do zdravotníckeho zariadenia, cesta k lekárovi a od lekára i cesta s cieľom starostlivosti o blízku osobu vrátane cesty späť.

V nočných hodinách je tiež možné vyvetrať psa alebo mačku do vzdialenosti 500 metrov od bydliska, povolená je takisto cesta na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo cesta s cieľom poskytnutia veterinárnej starostlivosti vrátane cesty späť.

Výnimku má takisto cesta na účel vycestovania do zahraničia a cesta späť pri návrate zo zahraničia. Obmedzenie sa nevzťahuje ani na osobu pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a pri poskytovaní terénnej sociálnej služby a cestu späť.

Povolená pre očkovaných a tých, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 (režim OP), je tiež cesta na bohoslužbu alebo na náboženský úkon. Výnimku z nočného zákazu vychádzania majú aj držitelia poľovného lístka na účel plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných.

Počty pozitívne testovaných klesajú

Aktualizované nariadenie ponecháva režim OTP v IC vlakoch, v rýchlikoch a diaľkových linkách autobusov, rovnako v platnosti ostáva zákaz zhromaždení viac ako šiestich osôb s výnimkou členov spoločnej domácnosti. Minister dopravy má zabezpečiť možnosť testovania na medzinárodných civilných letiskách.

Epidemiologická situácia na Slovensku sa v týchto dňoch podľa rezortu zdravotníctva stabilizovala a umožňuje uvoľniť nemocničné kapacity pred hroziacim nástupom epidemickej vlny.

"Počty pozitívne testovaných PCR, ako aj antigénovými testami na Slovensku ostatné dni naďalej z vysokého vrcholu klesajú. Naďalej je však počet pozitívne testovaných osôb za ostatných sedem dní vysoko nad maximom druhej vlny," uvádza sa v materiáli s tým, že klesá aj pozitivita testov. Poklesli i výjazdy záchranárov k pacientom s COVID-19. V nemocniciach je však naďalej vysoký počet pacientov.

Dôvodom je zníženie mobility

Rezort zdravotníctva ďalej konštatuje, že nový variant omikron, zaznamenaný už aj na Slovensku, môže zásadnejšie ovplyvniť situáciu. Zákaz nočného vychádzania má znížiť mobilitu a eliminovať priestor na vytváranie rizikových sociálnych kontaktov. Začiatkom školských prázdnin, čerpaním dovoleniek či utlmením ekonomických aktivít v prevádzkach sa zníži denná mobilita a obmedzia sa sociálne kontakty v školách či na pracoviskách.

"Zároveň vzhľadom na vysoký počet výnimiek z dnes platného denného zákazu vychádzania bolo potrebné prehodnotiť aktuálne platný stav. Pri zavádzaní nočného vychádzania sa preto určujú len výnimky na aktivity, ktoré nie je možné realizovať striktne len v čase od 5.00 do 20.00 h," odôvodňuje rezort zdravotníctva. V prípade zhoršujúcej sa situácie má vláda bezodkladne prehodnotiť opatrenia.

Výnimku dostane 18 druhov prevádzok

Výnimku z obmedzenia pohybu, ktoré na utorkovom rokovaní schválila vláda, tvorí obstaranie nevyhnutných životných potrieb v najbližšej maloobchodnej predajni. Celkovo 18 druhov prevádzok a služieb je presne definovaných v prílohe k uzneseniu vlády. Tieto nebudú obmedzené zákazom vychádzania v čase od od 20:00 hod. do 05:00 hod., ktorý by mal začať platiť 17. decembra 2021.

Medzi maloobchodné predajne, prevádzky a iné zariadenia, ktoré majú mať výnimku zo zákazu vychádzania, patria prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne, lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok a očné optiky. Ďalej by mala výnimka platiť aj pre predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie, predajne náhradných dielov motorových vozidiel, odťahové služby, práčovne a čistiarne odevov a čerpacie stanice pohonných hmôt a palív.