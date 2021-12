Návrat z Nemecka a nábeh na rekord. Poništ: Tretia liga? Poďme tam

Hráči prichádzajú a odchádzajú, no na neho trávnik Staškova rozhodne nezabudol.

Štvrtú ligu hrajú kysucké tímy a potom tie ostatné. Svedčí o tom tabuľka, ktorá má v top štvorke až troch Kysučanov. Kraľuje Makov, neúprosne stíhaný Staškovom a Kysuckým Novým Mestom. Práve červeno-bieli môžu v nemalom množstve za svoje postavenie vďačiť staronovej letnej posile.

Článok pokračuje pod video reklamou

Václav Poništ odmietol Nemcov i Chorvátov a vybral si rodnú dedinku hereckej ikony Jozefa Kronera. Z ihrísk ho poznajú všetci a tí, ktorí nie, videli jeho videá na sociálnych sieťach. V roku 2020 prestúpil do nemeckého Rastattu, urobil menšie haló a okamžite upútal pozornosť.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Samuel Faktor z Krásna dáva zabrať futbalistom MŠK Žilina Čítajte

Pre MY Kysucké noviny sa vyjadril, že by hráčsku kariéru najradšej ukončil v zahraničí a domov sa vrátil len ako tréner. Rozhodnutie zmenil rodinný stav.

„Budem mať syna, novú brankársku hviezdu, a kvôli tomu som sa vrátil na Slovensko.“

Rovnako sa nechal počuť, že najlepšie obdobie zažíval v drese Staškova. No v splnení najväčšieho športového sna, vyhrať mužskú súťaž, mu zabránila korona, keďže musel za prácou odcestovať do zahraničia. To pri neľahkom rozhodovaní, kam ďalej, zavážilo.

V článku sa dozviete Prečo svoje individuálne výkony hodnotí kriticky

Kedy od hanby nechcel zísť z ihriska

Prečo sa na Oravu nechodí vyhrávať

O ktorom bývalom spoluhráčovi nevie, kde sa podel

Ako sa cíti pri pohľade na svoju obrannú čatu

Ktorých spoluhráčov vyzdvihuje za výborné výkony

Čo má spoločné so Zuzanou Plačkovou

Ako posiela vírus do karantény

A oveľa viac...

Prvý raz to so Staškovom bolo z jedného dňa na druhý. Telefonát od legendárneho Rasťa Michalíka, ktorého jednoducho nešlo odmietnuť. Vysmiaty brankár krokom do neznáma dopochodoval až na čelo tabuľky. Návrat mal trošku inú tvár, no k podobným výsledkom má nakročené bravúrne.

„Bola to prvá voľba, aj preto, čo ste spomenuli. No klub mi prirástol k srdcu i po ľudskej stránke, napriek tomu, že som tam pôsobil najkratšie, lebo sezóna trvala, koľko trvala. Napríklad v Krásne som odohral dlhé roky, vychovali ma a neťahalo ma to tam tak ako na Staškov,“ vysvetlil s úsmevom a pokračoval, „Staškov som si vymodlil sám. Prihovoril sa a mal počkať, lebo riešili iného brankára. No dali šancu mne, za čo som nesmierne vďačný.“ A tú oplatil najlepšie, ako mohol.

Pán Boh zaplať, že tam ten brankár bol

Staškovu sa vrátila opora, ktorá v sezóne 2019/20 vychytala prvenstvo. No kvôli pandémii sa jarná časť nedohrala, a tak vyššie nikto nepostupoval. Teraz je celok po jeseni na delenej druhej priečke a na vedúci Makov stráca dva body, no má zápas k dobru. V poradí tretia najlepšia obrana dostala len 13 gólov, z toho ani jeden na domácej pôde. 29-ročný gólman mal počas prvého dejstva pocit, že sedí na kolotoči.