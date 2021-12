Na prvý pohľad ich nezbadáte, no účel splnia rovnako dobre ako tie klasické

Neviditeľné zubné strojčeky sú stále populárnejšie, no vyžadujú si zručného čeľustného ortopéda aj disciplinovaného pacienta.

Vývoj v tejto oblasti medicíny sa posunul vďaka novým technológiám predovšetkým k vyššej estetike a výraznej individualizácii. Ako veda v oblasti liečby krivých zubov pokročila, sme sa porozprávali s Petrom Džupom, výkonným riaditeľom kliniky Petramed v Čadci.

Strojčeky na zuby sú spájané najmä s deťmi a tínedžermi. Problémy s chrupom však rieši čoraz viac dospelých. Pre akú skupinu je vhodný neviditeľný a komu by ste odporúčali skôr klasický strojček?

Mnoho ľudí vníma liečbu zubným strojčekom ako niečo, čo je typické len pre generáciu detí a tínedžerov, opak je však pravdou. Liečbu je možné podstúpiť v akomkoľvek veku a jedinou podmienkou pre začatie liečby sú zdravé zuby a dobrá úroveň dentálnej hygieny. V posledných rokoch nás vyhľadáva čoraz viac dospelých, ktorí prichádzajú s cieľom vyriešiť nielen nevyhovujúcu estetiku svojho úsmevu, ale aj funkčné problémy. V rámci liečby využívame klasické fixné strojčeky a neviditeľné strojčeky. Výber vhodného typu strojčeka je však individuálny. Stav chrupu a priebeh liečby je potrebné zhodnotiť na osobnej konzultácii s čeľustným ortopédom.

Vysvetlite nám, aký je medzi nimi rozdiel?

Jednotlivé súčiastky fixného strojčeka sú priamo pripevnené na zuby počas celého obdobia liečby. Strojček je pripevnený na prednej ploche zubov, je teda viditeľný a aj menej estetický. Pacient musí venovať viac úsilia pri čistení zubov a strojčeka, používa špeciálne kefky a pomôcky, aby si dôkladne očistil nielen zuby, ale aj jednotlivé súčiastky strojčeka. Počas liečby sa odporúča vynechať isté druhy potravín, ako sú napríklad pukance, karamelky alebo žuvačky.

Neviditeľný strojček patrí medzi snímateľné aparáty, nosí sa počas celého dňa, aj v noci, ale je možné si ho kedykoľvek vybrať a následne nasadiť, čo predstavuje obrovskú výhodu najmä počas jedla a pri čistení zubov. Naši pacienti tak nemusia meniť svoje stravovacie návyky. Najväčšou výhodou je však vysoká estetika. Vaše zuby sa potupne vyrovnávajú bez toho, aby si vaše okolie všimlo, že nosíte zubný strojček.

https://u.smedata.sk/artemis/files/6/81/8136/zuby-vizualizacia.mp4?r=03g

Určite budete súhlasiť, že v prípade strojčeka platí, že lepšie neskoro, ako nikdy. Strojček na zuby dokáže nielen vylepšiť úsmev a estetiku tváre, ale aj zlepšiť kvalitu života. Ako vie strojček pomôcť pacientovi po zdravotnej stránke?

Väčšina našich pacientov potrebuje liečbu strojčekom nielen z estetických, ale najmä zo zdravotných dôvodov. Liečbou strojčekom vieme nielen vyrovnať samotné zuby, ale upraviť zhryz, zlepšiť žuvaciu funkciu, uľahčiť čistenie zubov, vylepšiť výslovnosť, no a v neposlednom rade aj zlepšiť estetiku úsmevu, ale aj estetiku celej tváre.

Sú to práve estetické alebo zdravotné dôvody, pre ktoré sa pacienti rozhodnú pre neviditeľný strojček?

Povedal by som, že ide o kombináciu uvedených dôvodov. Mnohokrát sa stane, že pacienti nás primárne vyhľadajú najmä kvôli tomu, že ich trápi estetika a na funkčné problémy ich častokrát upozorní až ich zubný lekár/zubná lekárka alebo náš čeľustný ortopéd. Mnohí z nich sú prekvapení, pretože netušili, že aj iné problémy v ústnej dutine môžu priamo súvisieť s krivými zubami.

Pre pacientov je často náročné dostať sa aj do klasickej ortodontickej liečby – teda fixným strojčekom. Odborníkov v tejto oblasti je nedostatok. Pritom záujem zo strany rodičov, teda o liečbu u mladších pacientov, je veľmi vysoký. Čakacie doby sú bežne mesiace či roky. Sme radi, že sme dokázali rozšíriť tím našich odborníkov a v súčasnosti vieme prijať do liečby viac pacientov a najmä oveľa skôr. Pri dospelých pacientoch je vyhľadávaný skôr neviditeľný strojček, pri ktorom vieme s liečbou začať vďaka technológii v podstate okamžite.

Mnoho ľudí s touto novinkou nemá skúsenosti. Je strojček naozaj na prvý pohľad neviditeľný?

Neviditeľný strojček je vyrobený z priesvitného plastu, ktorý pokrýva celý povrch zubov. Keďže je individuálne zhotovený pre každého pacienta, perfektne dolieha na zuby a počas nosenia ho prakticky nie je vidieť. Osoba stojaca vo vašej tesnej blízkosti si ho môže všimnúť len na základe mierneho odlesku.

A ako vyzerá jeho používanie?

V prvom rade je potrebné spomenúť, že priebeh liečby je vysoko individuálny a špecificky prispôsobený podľa potrieb každého pacienta. Vo všeobecnosti sa však neviditeľný strojček nosí počas celého dňa aj noci a vyberá sa len pri jedle a pri čistení zubov. Naši pacienti si tak môžu vychutnávať jedlo bez obmedzení. Dentálna hygiena prebieha rovnako ako pred liečbou. Okrem čistenia zubov je potrebné si pomocou kefky očistiť aj strojček. Údržba strojčeka je však veľmi jednoduchá.

Priblížite nám, ako vyzerá celý proces výroby strojčeka?

Liečba neviditeľným strojčekom je individualizovaná a každému pacientovi vyrábame neviditeľný strojček „na mieru“. Na začiatku liečby pacient podstúpi prvé vyšetrenie, počas ktorého mu skontrolujeme chrup, vyhotovíme fotografie, RTG snímky a digitálny sken zubov. Zhodnotíme stav chrupu a digitálne naplánujeme celý priebeh liečby. Veľkou výhodou je to, že vďaka využitiu digitálnych technológii pacientovi môžeme ešte pred liečbou vo forme vizualizácie ukázať, ako bude jeho chrup vyzerať po liečbe. Liečba prebieha tak, že pacientovi individuálne vyrobíme sériu strojčekov, pričom jeden strojček sa nosí 7-14 dní. Striedaním strojčekov sa postupne posúvajú zuby k požadovanému výsledku. Plánovanie priebehu a výsledku liečby vykonáva náš špecialista – čeľustný ortopéd, ktorý taktiež dohliada na celý priebeh liečby. Samotné strojčeky sa vyrábajú v USA.

Ako je to s cenovou dostupnosťou strojčekov? Vieme, že sa pacientom snažíte vyjsť maximálne v ústrety...

Túto oblasť samozrejme vždy pacient rieši. A my to chápeme. Hľadáme možnosti, ako liečbu umožniť a pritom neznížiť komfort a najmä úspešný výsledok. Pri mladších pacientoch a tínedžeroch môže pacient využiť veľmi výrazne finančnú pomoc od poisťovní. Keďže spolupracujeme so všetkými zdravotnými poisťovňami, tak vie u nás každý pacient získať zo svojho poistenia maximum. Pri finančných príspevkoch od poisťovní sme nápomocní, aby pacient získal všetko, na čo má nárok. Toto sa týka najmä klasických, teda fixných strojčekov.

Neviditeľné strojčeky sú využívané najmä dospelými pacientmi, ktorým zdravotné poisťovne nič neprispievajú. Zároveň túto modernú technológiu naše zdravotné poisťovne zatiaľ nezaradili do svojej ponuky ani u tínedžerov. Pritom komfort a celý priebeh liečby je pre pacienta oveľa priaznivejší pri neviditeľnom strojčeku. Práve pre tieto skutočnosti, sme sa rozhodli, že umožníme pacientom absolvovať liečbu jednoduchšie vďaka mesačným platbám.

Pacient na začiatku absolvuje bezplatnú konzultáciu, kde sa dozvie všetko podstatné. Ak sa rozhodne ísť do liečby s neviditeľným strojčekom, zaplatí si komplexné vstupné vyšetrenie a ešte vopred na vizualizácii uvidí, ako budú jeho zuby nakoniec vyzerať. Toto je vcelku WOW efekt a pacienti sú z virtuálnej modulácie nadšení, lebo vedia, do čoho idú a čo bude výsledkom na konci liečby. Pri začatí liečby a odovzdaní prvého strojčeka uhradí pacient sumu 1000€. Následne počas celej liečby pacient platí len mesačné platby, v ktorých je všetko potrebné a neplatí nič ďalšie navyše. Na mnohých klinikách nie je v cene retenčná, teda udržiavacia fáza, kde pacient nosí ešte špeciálne strojčeky, ktoré zabezpečia, aby sa zuby zastabilizovali. Aj výrobu týchto strojčekov má u nás pacient v platbách 199 € mesačne zahrnuté. Štandardná liečba trvá 18 mesiacov, kedy pacient platí len tieto mesačné platby.