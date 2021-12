Čo meno, to ikona. Pozrite si TOP kysuckú jedenástku zloženú z hráčov tretej a štvrtej ligy

Ideálna jedenástka spája skúsenosť s mladíckou dravosťou.

Strelci, akých niet široko-ďaleko, obrancovia, pri ktorých sledovaní sa vám zdá, že vypadli z defenzívnej učebnice. Tvorcovia hry s futbalovou zdatnosťou na profesorskej úrovni a brankári predvádzajúci robinsonády na počkanie.

Miešajú sa tu bývalí ligisti, ikony ostrieľané zahraničným futbalom, skúsení a dlhoroční účastníci tretej i štvrtej ligy, miláčikovia tribún či potencionálni mladíci.

Tak často na nich nadávame, ale kto by nám vyplnil víkendový program, keby ich niet? Podceňujeme a kritizujeme, ale kto by reprezentoval miestny futbal, ak by sa rozhodli zavesiť kopy na klinec? Tak na koho máme byť hrdí, ak nie na nich?

V článku sa dozviete Kto vyhral "závod" o TOP kysuckého brankára

Kto Makovu dláždi víťazný chodník

Kto ide hlavou proti múru

Kto napredoval i v momentoch, keď jeho spoluhráči prokrastinovali

Koho volili všetci opýtaní a vyslúžil si tak kapitánske céčko

Kto tradične predvádzal skvostnú hru profesora

Prečo Šmaho nemohol chýbať na hrote a kto mu sekunduje v ofenzíve

Koho dokopali z každej strany

Ktorí hráči sa zmestili "len" na lavičku

Ak vás zaujíma menoslov hráčov, ktorí získali dostatok priazne a zaslúžili sa o miesto medzi elitou, ste na správnom mieste. Odložte starosti, pohodlne sa usaďte a vzdajte im hold exkurziou na výklenku siene slávy, kde sa dočítate mená tých najlepších, ktorí v našom malebnom regióne popularizujú najkrajší šport na svete.

V trojke Krásno s Čadcou prepisujú hororový scenár, v štvorke sa nadupané trio bije o miestenku do vyššej súťaže. Výborná defenzíva v Staškove i Kysuckom Novom Meste, gólové hody v Makove a chvályhodné výkony novicov z Turzovky, ktorí potrápili nejedného favorita.

Zastúpenie v základnej zostave má všetkých šesť tímov (Krásno, Čadca, Makov, Staškov, Kysucké Nové Mesto a Turzovka). Hlasy rozdávali športoví redaktori MY Kysuce spolu s trénermi a hráčmi každého kysuckého celku v 3. a 4. lige.

Každý dostal možnosť vyskladať ideálnu základňu podľa subjektívneho názoru. Následne sme rozdané hlasy sčítali a utvorili podobizeň toho najlepšieho, čo futbalové pľace navôkol ponúkajú. Bohužiaľ, miest je len jedenásť (plus sedem na lavičke) a kvalitných borcov nespočetne, takže veľa akosti zostalo pochopiteľne nespomenutej.

Čo meno, to osobnosť. Nech sa páči, najlepšia zostava kysuckých futbalistov 3. a 4. ligy.