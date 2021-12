Výber regiónu by sa v krajskej lige nestratil. Pozrite si ideálnu jedenástku ObFZ Kysúc

Zastúpenie v základnej zostave má až 8 tímov.

Kam na výlet v nedeľu poobede? Do dediny na futbal! „Že to v okrese nestojí za to, neoplatí sa...“ To nech vám hovoria inde, nie na Kysuciach.

Gólové nádielky sa stali rutinou, dramatické zvraty ako na kolotoči klasikou, bitky, hádky, sváry, karty či roztržky samozrejmosťou a nevyspytateľné naháňačky do záverečného hvizdu jasnou záležitosťou. A presne to je na oblastnom futbale to najkrajšie.

K futbalovej podívanej veľké vychladené, partia starých známych, ktorí vás tiež po dlhšej odmlke radi uvidia. Ventil hlavy a odreagovanie sa od povinností. Áno, dedinská kopaná nás vždy prenesie do onakej reality.

Zastúpenie v základnej zostave má až 8 tímov (ak berieme do úvahy aj lavičku náhradníkov, tak až 10). Pripomíname, že hlasy rozdávali športoví redaktori MY Kysuce spolu s trénermi každého celku v 6. lige.

Všetci dostali možnosť vyskladať ideálnu základňu podľa subjektívneho názoru. Následne sme rozdané hlasy sčítali a utvorili podobizeň toho najlepšieho, čo ihriská v okolitých dedinkách ponúkajú.

V článku sa dozviete Ktorá opora sa musela skloniť pred šikovným mladíkom

Kto skončí, až keď ho zastrelia

Kto výkonmi i vzhľadom pripomína hviezdu Manchestru City

Ktorý hráč nemá slabinu

Kto je platný smerom dozadu i dopredu

Kto schmatol hlas takmer od všetkých

Kto by stále s prehľadom ukopal vyššiu súťaž

Píšem to opäť – bohužiaľ, miest je len jedenásť (plus sedem na lavičke) a kvalitných hráčov by sme za pomoci dvoch rúk určite spočítať nedokázali, takže veľa akosti zostalo pochopiteľne nespomenutej.

Nech sa páči, najlepšia zostava Oblastného futbalového zväzu Kysúc.